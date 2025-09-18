Ray-Ban Meta Gen 2 ufficiali: ecco i nuovi occhiali smart con più batteria, video 3K e prezzo più alto

Meta ha presentato la seconda generazione dei suoi occhiali intelligenti Ray-Ban: si chiamano Ray-Ban Meta Gen 2 e puntano a offrire maggiore autonomia, migliori prestazioni video e alcune novità legate all'audio e alla traduzione automatica.

Caratteristiche dei Ray-Ban Meta Gen 2

Uno degli aspetti più evidenti del miglioramento dei Ray-Ban Meta Gen 2 rispetto alla prima generazione riguarda la batteria. L'autonomia è passata dalle quattro ore della prima generazione a otto ore con una sola ricarica, raddoppiando così il tempo di utilizzo continuo. Anche il case di ricarica è stato aggiornato: ora garantisce fino a 48 ore aggiuntive, contro le 32 del modello precedente. Interessante notare anche la velocità di ricarica: con soli 20 minuti si ottiene il 50% di energia, due minuti in meno rispetto alla prima serie.

Ray-Ban Meta Skyler Gen 2

Sul fronte multimediale, i Ray-Ban Meta Gen 2 permettono di registrare video in 3K a 30 fotogrammi al secondo. Sono disponibili anche altre modalità: 1440p a 30fps e 1200p a 60fps, con una durata massima di tre minuti per clip. Meta ha inoltre annunciato che nei prossimi mesi arriveranno nuove opzioni come hyperlapse e slow motion, estese a tutta la gamma dei suoi occhiali con IA integrata.

Non meno rilevante è la parte audio. È in arrivo una funzione chiamata "conversation focus", progettata per migliorare le conversazioni faccia a faccia. Grazie agli speaker integrati, gli occhiali saranno in grado di enfatizzare la voce dell'interlocutore, riducendo i rumori di fondo. Un'aggiunta che va nella direzione di rendere l'esperienza d'uso più pratica in contesti reali, come riunioni o luoghi affollati.

Meta ha anche ampliato le capacità di traduzione automatica, includendo nuove lingue come il tedesco e il portoghese. Si tratta di un aggiornamento che arricchisce ulteriormente la dimensione "assistente personale" di questi occhiali, pensati non soltanto per creare contenuti, ma anche per facilitare la comunicazione quotidiana.

Dal punto di vista del design, gli occhiali mantengono le linee già conosciute, con la disponibilità di tre varianti, ovvero Wayfarer, Skyler e Headliner. La scelta di conservare uno stile riconoscibile e vicino a quello degli occhiali tradizionali risponde a una precisa strategia: rendere la tecnologia indossabile meno invasiva e più integrata nell'uso comune. Meta ha infine confermato che il modello di prima generazione resterà sul mercato a un prezzo ridotto, a partire da 319 euro.