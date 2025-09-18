1

Meta Ray-Ban Display, ufficiali gli occhiali smart con schermo e braccialetto: prezzo e dettagli di Orion

Meta ha presentato i Meta Ray-Ban Display, occhiali intelligenti con display nella lente e bracciale a comandi gestuali: ecco prezzo (in dollari) e specifiche ufficiali.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   18/09/2025
Sul palco del Meta Connect 2025, Mark Zuckerberg ha presentato i Meta Ray-Ban Display, la nuova generazione di occhiali intelligenti con schermo integrato. Si tratta di un prodotto che segna un passo ulteriore nella strategia di Meta, volto a proporre un'alternativa concreta all'uso tradizionale dello smartphone.

Ecco tutti i dettagli di quello che era noto come progetto Orion.

Le caratteristiche dei Meta Ray-Ban Display

Gli occhiali Meta Ray-Ban Display hanno come elemento più innovativo è la presenza di un piccolo display nella lente destra, che amplia sensibilmente le possibilità di utilizzo: dalle app social come Instagram, WhatsApp e Facebook, fino a funzioni di navigazione e traduzione in tempo reale. Gli occhiali conservano anche le componenti essenziali dei Ray-Ban Meta "classici", tra cui assistente IA, fotocamere, speaker e microfoni. Tra l'altro, Meta ha presentato anche i Ray-Ban Meta Gen 2 con più batteria e prezzo più alto nel corso dello stesso evento.

Meta Neural Band

Il Meta Neural Band costituisce un punto chiave dei nuovi occhiali. Si tratta di un bracciale simile a un fitness tracker, ma privo di schermo, che utilizza segnali muscolari registrati tramite elettromiografia. In questo modo è possibile eseguire comandi con semplici movimenti della mano, senza ricorrere a schermi o controller fisici. Meta dichiara per il dispositivo un'autonomia di 18 ore e una resistenza all'acqua, caratteristiche che lo rendono adatto a un uso quotidiano.

La scelta di puntare su un'interfaccia basata sui gesti non è casuale. Meta sta cercando di proporre un modello d'interazione diverso da quello dominato da Google e Apple, che ancora concentrano gran parte delle loro strategie su smartphone e sistemi operativi mobili. Con i Ray-Ban Meta Display, l'obiettivo è offrire un'esperienza indipendente, basata su hardware di proprietà.

Gli occhiali Meta Ray-Ban Display sono sviluppati in collaborazione con EssilorLuxottica e saranno disponibili dal 30 settembre a un prezzo di 799 dollari negli Stati Uniti. Non sono ancora noti prezzi e data di uscita in Italia. Nonostante la novità, però, i Meta Ray-Ban Display restano distanti dal progetto più ambizioso mostrato nel 2024 con Orion. In quell'occasione Meta aveva presentato occhiali con lenti a realtà aumentata e tracciamento oculare, funzioni che al momento non sono presenti nella nuova versione.

