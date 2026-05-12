Farming Simulator per Nintendo Switch 2 da oggi supporta il ModHub, con oltre 4.000 mod disponibili

Per la prima volta anche gli utenti Nintendo possono usufruire delle mod per ampliare la propria fattoria virtuale con nuovi macchinari, mappe, catene di produzione e oggetti decorativi . Il catalogo include contenuti ufficiali e mappe storiche create da GIANTS Software, ora adattate alla Signature Edition.

Tutte le mod sono state selezionate e testate dagli sviluppatori

Le mod possono essere scaricate direttamente dal menu principale e sono state sottoposte a un processo di verifica particolarmente rigoroso. Oltre ai controlli automatizzati, ogni contenuto generato dagli utenti viene testato manualmente dagli sviluppatori, con ulteriori verifiche specifiche per garantire prestazioni ottimali su Nintendo Switch 2. L'obiettivo è assicurare che ogni mod rispetti gli standard tecnici della piattaforma senza compromettere stabilità o fluidità.

Come accennato in apertura, il ModHub debutta con oltre 4.000 mod, ma continuerà a espandersi con nuove modifiche pubblicate a cadenza settimanale. Secondo GIANTS Software, l'arrivo di questa funzione su Switch 2 rappresenta un traguardo importante per la community.

"Siamo entusiasti di estendere il ModHub a Nintendo Switch 2, raggiungendo un pubblico ancora più vasto", ha dichiarato Marcel Renke, UGC Platform Specialist dello studio. "È la prima volta che i giocatori Nintendo possono sperimentare i contenuti creati dalla community."