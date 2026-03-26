Farming Simulator 26 annunciato per Nintendo Switch e mobile, data di uscita e dettagli

Il gioco sarà disponibile su queste piattaforme a partire dal 19 maggio . Nel frattempo, sono stati svelati i primi dettagli delle novità in arrivo e il primo trailer ufficiale , che potrete guardare qui sotto.

Oggi Giants Software ha annunciato Farming Simulator 26 , il nuovo capitolo della serie di simulazione agricola in arrivo su Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android .

Le novità di Farming Simulator 26

Farming Simulator 26 introduce un sistema che assegna compiti strutturati e ricompense, e sfide settimanali e stagionali che offrono un senso di progressione più marcato ma senza rinunciare alla classica esperienza tranquilla e rilassata della serie.

Il gioco porta i giocatori in due nuove mappe, una europea e una nordamericana, e amplia le attività disponibili con quindici colture, la silvicoltura, l'allevamento di diversi animali, comprese le capre e i loro cuccioli, e nuove catene di produzione che richiedono una gestione logistica più articolata.

A tutto questo si aggiunge un parco macchine particolarmente ricco, con oltre 120 mezzi ufficiali di marchi come John Deere, Fendt, New Holland, CLAAS, Kubota e molti altri. L'esperienza diventa inoltre più accessibile su Nintendo Switch e dispositivi mobile grazie alla guida GPS e a tutorial rivisti e migliorati, pensati per accogliere anche chi si avvicina per la prima volta alla serie.