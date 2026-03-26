Apple potrebbe essere al lavoro su un sensore fotografico da 200MP per iPhone: in arrivo una sfida a Samsung?

Apple starebbe valutando un importante salto tecnologico nel comparto fotografico dei suoi smartphone, con test in corso su un sensore principale da 200 megapixel per i futuri iPhone. Si tratta di una novità significativa per l'azienda, che storicamente ha adottato soluzioni fotografiche più conservative rispetto alla concorrenza, puntando maggiormente sull'elaborazione software piuttosto che sulla corsa ai megapixel.
Negli ultimi anni, Apple è passata dai sensori da 12MP ai più recenti 48MP, già in grado di offrire immagini di alta qualità. Tuttavia, l'introduzione di un sensore da 200MP rappresenterebbe un cambio di strategia, avvicinando la società alle innovazioni introdotte da Samsung, pioniera nell'adozione di questa tecnologia nei suoi dispositivi di fascia alta come il Galaxy S26 Ultra.
Ulteriori dettagli sulle indiscrezioni del sensore Apple da 200 MP
Secondo le indiscrezioni, Apple starebbe testando un sensore con dimensioni pari a 1/1.2 pollici, leggermente più grande rispetto a quello utilizzato da Samsung (1/1.3 pollici). Una superficie maggiore consente di catturare più luce, migliorando la resa fotografica in condizioni difficili e riducendo il rumore nelle immagini. Questo si tradurrebbe in scatti più dettagliati e con una gamma dinamica superiore.
Un sensore da 200MP offrirebbe anche vantaggi pratici per gli utenti, come la possibilità di effettuare zoom senza perdita di qualità fino a 4x.
Questa funzione, già presente su alcuni dispositivi Android, consente di ritagliare l'immagine ad alta risoluzione mantenendo un livello di dettaglio elevato. Inoltre, la maggiore risoluzione aprirebbe nuove opportunità per l'editing fotografico e la post-produzione.
I test di Apple si starebbero concentrando sulla fotocamera principale
È importante sottolineare che, al momento, Apple starebbe concentrando i test esclusivamente sulla fotocamera principale, mentre i sensori secondari (come teleobiettivo e ultra-grandangolare) potrebbero rimanere a 48MP. Parallelamente, si parla anche dello sviluppo di una tecnologia LOFIC, capace di raggiungere una gamma dinamica di 20 stop.
Nonostante l'interesse crescente, il progetto resta ancora in fase di test e non vi sono conferme ufficiali sul suo debutto commerciale. Se Apple decidesse di adottare un sensore da 200MP, potrebbe ridefinire ulteriormente gli standard della fotografia mobile. Che cosa ne pensate?