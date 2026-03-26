Apple potrebbe essere al lavoro su un sensore fotografico da 200MP per iPhone: in arrivo una sfida a Samsung?

Negli ultimi anni, Apple è passata dai sensori da 12MP ai più recenti 48MP, già in grado di offrire immagini di alta qualità. Tuttavia, l'introduzione di un sensore da 200MP rappresenterebbe un cambio di strategia , avvicinando la società alle innovazioni introdotte da Samsung, pioniera nell'adozione di questa tecnologia nei suoi dispositivi di fascia alta come il Galaxy S26 Ultra .

Apple starebbe valutando un importante salto tecnologico nel comparto fotografico dei suoi smartphone, con test in corso su un sensore principale da 200 megapixel per i futuri iPhone. Si tratta di una novità significativa per l'azienda, che storicamente ha adottato soluzioni fotografiche più conservative rispetto alla concorrenza, puntando maggiormente sull'elaborazione software piuttosto che sulla corsa ai megapixel.

Ulteriori dettagli sulle indiscrezioni del sensore Apple da 200 MP

Secondo le indiscrezioni, Apple starebbe testando un sensore con dimensioni pari a 1/1.2 pollici, leggermente più grande rispetto a quello utilizzato da Samsung (1/1.3 pollici). Una superficie maggiore consente di catturare più luce, migliorando la resa fotografica in condizioni difficili e riducendo il rumore nelle immagini. Questo si tradurrebbe in scatti più dettagliati e con una gamma dinamica superiore.

Un sensore da 200MP offrirebbe anche vantaggi pratici per gli utenti, come la possibilità di effettuare zoom senza perdita di qualità fino a 4x.

Questa funzione, già presente su alcuni dispositivi Android, consente di ritagliare l'immagine ad alta risoluzione mantenendo un livello di dettaglio elevato. Inoltre, la maggiore risoluzione aprirebbe nuove opportunità per l'editing fotografico e la post-produzione.