Screamer: gli easter egg e le citazioni del gioco

Oltre a essere un racing game frenetico e originale, il nuovo Screamer è un tripudio di citazioni, riferimenti e ispirazioni ad anime, manga e videogiochi.

Quello dei giochi di corse è un genere che non è famoso per introdurre innovazioni, e negli ultimi vent'anni sono davvero pochi i racing arcade che hanno provato a fare qualcosa di diverso. Per rilanciare Screamer nel 2026, gli sviluppatori di Milestone hanno deciso di accettare la sfida derapando a trecento all'ora, con un gioco di guida assolutamente unico sia nelle meccaniche che nell'estetica scelta. Se il gameplay trae ispirazione dal mondo dei picchiaduro per introdurre un sistema di combattimento del tutto inedito per un racing, lo stile visivo, l'immaginario e la caratterizzazione dei personaggi pescano a piene mani dall'animazione giapponese, e in modo particolare dagli anime tra gli anni '90 e 2000 con cui sono cresciuti molti membri del team di sviluppo. Era quindi inevitabile che gli sviluppatori di Screamer si divertissero a inserire omaggi, riferimenti ed easter egg agli anime, ai videogiochi e ad altre opere della cultura pop. Molte sono livree alternative per le auto, ma non manca qualche altra strizzata d'occhio più o meno sottile. In questo articolo ne abbiamo raccolti alcuni, ma siamo sicuri che i più colti di voi ne troveranno altri.

Cowboy Bebop e Gurren Lagann Fermi è la dimostrazione che nei videogiochi c'è bisogno di più cani-piloti-meccanici. Ogni manga e anime che si rispetti ha la sua mascotte pelosa, e così Screamer non fa eccezione. All'inizio della modalità Torneo, i partecipanti delle varie squadre fanno la conoscenza di Fermi, un cane di razza corgi che è apparentemente in grado di guidare le auto e in più fa da aiuto-meccanico al suo padrone Gage. Fermi è un palese riferimento a due degli anime preferiti dai creativi di Screamer: il primo che viene in mente è di sicuro Ein, il corgi geneticamente modificato di Cowboy Bebop. Fermi sfoggia però degli occhiali da sole a punta che sono inconfondibili se avete visto Gurren Lagann: sono infatti gli stessi che indossa Kamina.

Akira In Screamer non poteva mancare un omaggio a uno dei capisaldi dell'animazione giapponese. E infatti ad Akira di easter egg ne sono stati dedicati almeno un paio. Il primo riferimento, che lo dico a fare, è la cosiddetta Akira slide: al termine di alcune sfide, la vettura del giocatore taglia il traguardo con un'animazione diventata quasi d'obbligo in ogni opera pop che ha un veicolo su due o quattro ruote. Un classicone. Alla moto di Kaneda è stata dedicata anche una livrea alternativa per una delle auto del gioco (da acquistare come contenuto DLC): il rosso acceso e lo sticker bombing non lasciano spazio a dubbi; cambiano ovviamente i nomi degli sponsor, ma la posizione e lo stile degli adesivi sono gli stessi di quelli visti nell'anime. Ciliegina sulla torta è Neo Ray, città cyberpunk la cui estetica ricorda tantissimo quella definita da Neo-Tokyo nel capolavoro di Katsuhiro Otomo.

Gundam Mr.A ha promesso al vincitore del torneo di Screamer la bellezza di cento miliardi (!!!) di dollari. I tanti personaggi di Screamer si rifanno a molti tropi più o meno conosciuti del mondo anime, e possono quindi sembrare familiari, vuoi nell'aspetto, nei costumi o negli atteggiamenti. Quello che più di tutti ricorda un personaggio specifico è però Mr. A, l'enigmatico organizzatore del torneo alla base della storia. Il volto mascherato è dichiaratamente ispirata a Char Aznable, il primo e più popolare antagonista della serie Gundam. Tuttavia, gli sviluppatori hanno confermato che il design del personaggio è una sintesi di diverse fonti di ispirazione, tra cui anche M. Bison di Street Fighter 2 e il Gran Sacerdote di Saint Seiya.

Initial D Sul fianco dell'auto c'è scritto "Nuovo Screamer". Speriamo ce ne saranno anche altri in futuro. A seconda dell'ambientazione, le gare di Screamer comunicano sensazioni completamente diverse. Se le corse in notturna, tra le strade di Neo Rey, strizzano l'occhio alla sottocultura underground delle corse clandestine giapponesi e della scena dei kanjozoku, i tracciati ambientati tra i boschi di Forest #13 ricordano molto di più i testa a testa di Initial D, che avevano luogo tra le montagne della prefettura di Gunma. Il manga di Shuichi Shigeno viene omaggiato non solo nelle piste più rurali del gioco di Milestone, ma anche con una skin alternativa. Il bolide del gioco è decisamente diverso dalla Toyota AE86 guidata da Takumi, ma il riferimento è palese.

Redline Redline è uno dei tanti anime omaggiati dalle skin di Screamer In un racing così pieno di riferimenti agli anime poteva mancarne uno dedicato a Redline? La trama alla base di Screamer e il film animato di Takeshi Koike hanno diversi punti in comune, tra corse clandestine, auto truccate, boss malavitosi e un twist più avanti nel Torneo, ma la dedica più palese è una skin alternativa che si rifà alla TransAM gialla di JP e che è contenuta nello stesso pacchetto di quella di Akira e di Initial D.

Capitan Harlock e Star Blazers Uno dei set di skin a pagamento è dedicato alle navi spaziali degli anime. I riferimenti ad anime e manga sono talmente tanti che scovarli tutti è un'impresa, ed è chiaro che gli sviluppatori si sono divertiti a infilare qua e là qualche omaggio. Alcuni sono più discreti e accennati, altri sono davvero palesi, e certi sono inevitabilmente legati a skin esclusive a pagamento. Oltre a quello dedicato ad Akira, Redline e Initial D, c'è anche un set ispirato alle navi spaziali degli anime (e creato appositamente per i Jupiter Stormers, la squadra di scienziati/astronauti del gioco). La Jolly Roger e il simbolo dell'ancora sono inconfondibili per chi vuole trasformare la propria auto nell'Arcadia di Capitan Harlock o nella corazzata spaziale Yamato.

Neon Genesis Evangelion In Screamer ci sono tre skin sbloccabili per gli amanti di Evangelion. Molte delle skin che si sbloccano giocando si basano su dei temi particolari, e spesso sono abbinate tra i membri dello stesso team. Alcuni set sono iridescenti, altri aggiungono colorazioni più o meno vivaci e cafone, e c'è anche una livrea kawaii per una delle squadre. A volte i colori sembrano scelti in maniera casuale, ma le Strike Force Romanda hanno un set specifico pensato per stuzzicare i fan di un certo anime coi robottoni.

Metal Gear Solid Quinn Connolly è un personaggio molto importante per la trama di Screamer. Tra le squadre che partecipano al grande torneo di Screamer ci sono i Green Reaper, un trio di soldati mercenari intenzionato a vendicare la morte della loro leader e mentore Quinn Connolly. Attraverso una serie di flashback, dialoghi e qualche colpo di scena, vengono a galla diversi retroscena sul rapporto tra i membri del team e il suo vecchio boss. Se però l'aspetto di Quinn vi ricorda qualcuno, sappiate che è stata doppiata da Lori Alan, la voce di The Boss nella serie Metal Gear Solid. Coincidenze? Io non credo.

Screamer (1995) Il primissimo Screamer, da dove tutto è iniziato. Il nuovo Screamer è un gioco di corse arcade parecchio diverso dall'originale per MS-DOS. Se quello del 1995 puntava a portare su computer la stessa esperienza da sala giochi di Ridge Racer, questo reboot reinventa quasi tutto, innova il gameplay e si presenta con un'estetica decisamente diversa. Milestone non ha comunque dimenticato di omaggiare qua e là il gioco da cui tutto è iniziato, e un esempio è nei nomi delle auto: le tre vetture dei Green Reaper si chiamano Shadow Alpha, Hammer Bravo e Tiger Delta, riprendendo i nomi delle prime tre auto di Screamer (appunto Shadow, Hammer e Tiger).

I cari vecchi CD-Rom Il menù di Screamer, da cui accedere a tutte le modalità single player e multigiocatore. Sono però passati più di trent'anni dall'uscita del primo Screamer. Le tante citazioni agli anime degli anni 90 e 2000 saranno sicuramente notate da chi ha vissuto quel periodo, ma gli sviluppatori hanno voluto realizzare un gioco moderno e non ancorato troppo alla nostalgia. Non manca però qualche chicca volutamente retrò piazzata qua e là. Nel menù principale, ad esempio, la galleria che contiene musiche, bozzetti e altri extra sbloccabili è rappresentata da un bel CD-Rom. Un po' come quelli su cui erano venduti i primissimi Screamer (e sì, ormai i CD-Rom sono vintage, come i floppy disc... accettiamolo).