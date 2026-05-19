Screamer introduce le gare classificate a squadre da tre giocatori

Si tratta di una modalità competitiva che punta non solo sulla velocità, ma anche sulla collaborazione tra compagni di team, dato che il punteggio finale tiene conto sia del miglior piazzamento ottenuto sia del numero totale di KO realizzati dalla squadra.

I primi dettagli della modalità

Ogni team è composto da un leader e due member, ruoli assegnati in modo casuale all'inizio della partita. I member hanno il compito di ingaggiare gli avversari e accumulare KO, mentre il leader deve puntare al miglior piazzamento possibile per massimizzare il punteggio complessivo.



Al termine della gara, i punti ottenuti vengono convertiti in un valore positivo o negativo che determina la progressione nei rank, che vanno da Rame fino al prestigioso Diamante. I punti non decadono automaticamente, ma possono essere persi arrivando nelle ultime posizioni o incorrendo in penalità dovute a comportamenti come disconnessioni, inattività o altre situazioni che generano AFK o DNF automatici. Dal rango Argento in poi è prevista anche la possibilità di retrocedere.

Una delle meccaniche più interessanti è il bonus serie di vittorie, che si attiva dopo tre successi consecutivi e moltiplica i punti ottenuti, permettendo ai giocatori più abili di scalare rapidamente la classifica globale. Milestone non ha ancora comunicato la data di debutto della modalità classificata, ma ulteriori dettagli dovrebbero arrivare a breve.