Hasbro cancella l'action adventure di Dungeons & Dragons dal director di God of War 3 e Star Wars Jedi

Giant Skull è un team guidato da Stig Asmussen , veterano dell'industria e director di God of War 3 e di Star Wars Jedi: Fallen Order e Survivor. Lo studio è composto in buona parte da sviluppatori che avevano lavorato con lui alla serie di Electronic Arts.

La fine del progetto, ma non di Giant Skull

La partnership con Wizards of the Coast, sussidiaria di Hasbro, era stata annunciata lo scorso giugno, ma il progetto non aveva superato le fasi preliminari. La cancellazione, confermata ora, era stata decisa già all'inizio dell'anno, come riportato da Bloomberg.

Stig Asmussen

"Valutiamo i concept in ogni fase dello sviluppo", ha dichiarato un portavoce di Wizards of the Coast, sottolineando che l'azienda continua comunque a prendere in considerazione nuove proposte da parte di Giant Skull. "Pur avendo scelto di non proseguire con un concept preliminare, nutriamo grande rispetto per Stig Asmussen e il suo team".

La decisione rientra in una più ampia strategia di riduzione dei costi all'interno di Wizards of the Coast, che a febbraio ha portato anche alla chiusura di Atomic Arcade, studio interno al lavoro su un gioco dedicato a Snake Eyes (G.I. Joe).

Asmussen, da parte sua, ha commentato brevemente la notizia, definendo positiva la collaborazione con Wizards e confermando che lo studio è già in contatto con altre realtà per nuovi accordi di publishing. "Le cose vanno bene qui a Giant Skull", ha dichiarato.