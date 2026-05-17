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La data di uscita di GTA 6 è stata riconfermata dal CEO di Take-Two

Nel corso di un'intervista, il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha riconfermato la data di uscita di GTA 6, suggerendo che non ci saranno ulteriori rinvii.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/05/2026
Strauss Zelnick
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Nel corso di un'intervista il CEO di Take-Two ha riconfermato la data di uscita di GTA 6, fissata al prossimo 19 novembre, suggerendo che non ci saranno ulteriori rinvii e puntando a ridimensionare la questione relativa ai ritardi accumulati finora dal gioco.

Quando l'intervistatore ha parlato dello straordinario valore di questa proprietà intellettuale e di come tutti si stiano chiedendo quando effettivamente uscirà il nuovo capitolo, Zelnick ha risposto: "Il 19 novembre. È stato annunciato", senza dare adito a dubbi.

E i rinvii? Quanto hanno pesato rispetto alle tempistiche? "Penso che siamo circa diciotto mesi oltre la data originariamente prevista. Non molto di più", ha spiegato il CEO di Take-Two, confermando che si tratta del videogioco di maggior successo di sempre, ma tutto dipende da come si fanno i conti.

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"Se consideri solo i ricavi, probabilmente sì. Tuttavia, se metti insieme tutto - Mario Kart, Call of Duty e altri franchise - la questione diventa meno chiara. In termini di valore del brand, molti credono che sia la proprietà d'intrattenimento più preziosa mai creata, anche se ovviamente se ne può discutere."

Il valore sociale di GTA

Mentre circolano voci insistenti sulla possibilità che domani vengano aperte le prenotazioni di GTA 6 con la pubblicazione del terzo trailer, Zelnick ha sottolineato il valore anche sociale della serie Grand Theft Auto.

"Puoi parlare, connetterti e giocare insieme agli altri. È incredibile che molte persone non si rendano conto di quanto i giochi online siano esperienze altamente sociali", ha detto. "Mia madre ha novant'anni, gioca online a bridge ed è brava."

"E ha amici del bridge che non ha mai incontrato di persona. Esce ancora, è autonoma, ma non riesce più a muoversi come una volta. E questa cosa ha migliorato la sua vita. È una vita sociale, è qualcosa in cui è brava e che ama fare. E ha novant'anni."

"Questa è un'industria che parla sia ai bambini che agli adulti. Il gaming è qualcosa che dura da sempre, giochiamo fin dagli albori dell'umanità. Abbiamo sempre inventato giochi per stare insieme e giocare gli uni con gli altri."

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