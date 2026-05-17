La data di uscita di GTA 6 è stata riconfermata dal CEO di Take-Two

Nel corso di un'intervista il CEO di Take-Two ha riconfermato la data di uscita di GTA 6, fissata al prossimo 19 novembre, suggerendo che non ci saranno ulteriori rinvii e puntando a ridimensionare la questione relativa ai ritardi accumulati finora dal gioco.
Quando l'intervistatore ha parlato dello straordinario valore di questa proprietà intellettuale e di come tutti si stiano chiedendo quando effettivamente uscirà il nuovo capitolo, Zelnick ha risposto: "Il 19 novembre. È stato annunciato", senza dare adito a dubbi.
E i rinvii? Quanto hanno pesato rispetto alle tempistiche? "Penso che siamo circa diciotto mesi oltre la data originariamente prevista. Non molto di più", ha spiegato il CEO di Take-Two, confermando che si tratta del videogioco di maggior successo di sempre, ma tutto dipende da come si fanno i conti.
"Se consideri solo i ricavi, probabilmente sì. Tuttavia, se metti insieme tutto - Mario Kart, Call of Duty e altri franchise - la questione diventa meno chiara. In termini di valore del brand, molti credono che sia la proprietà d'intrattenimento più preziosa mai creata, anche se ovviamente se ne può discutere."
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