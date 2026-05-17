La data di uscita di GTA 6 è stata riconfermata dal CEO di Take-Two

E i rinvii? Quanto hanno pesato rispetto alle tempistiche? "Penso che siamo circa diciotto mesi oltre la data originariamente prevista . Non molto di più", ha spiegato il CEO di Take-Two, confermando che si tratta del videogioco di maggior successo di sempre, ma tutto dipende da come si fanno i conti.

Quando l'intervistatore ha parlato dello straordinario valore di questa proprietà intellettuale e di come tutti si stiano chiedendo quando effettivamente uscirà il nuovo capitolo, Zelnick ha risposto: " Il 19 novembre. È stato annunciato ", senza dare adito a dubbi.

Nel corso di un'intervista il CEO di Take-Two ha riconfermato la data di uscita di GTA 6 , fissata al prossimo 19 novembre, suggerendo che non ci saranno ulteriori rinvii e puntando a ridimensionare la questione relativa ai ritardi accumulati finora dal gioco.

Il valore sociale di GTA

Mentre circolano voci insistenti sulla possibilità che domani vengano aperte le prenotazioni di GTA 6 con la pubblicazione del terzo trailer, Zelnick ha sottolineato il valore anche sociale della serie Grand Theft Auto.

"Puoi parlare, connetterti e giocare insieme agli altri. È incredibile che molte persone non si rendano conto di quanto i giochi online siano esperienze altamente sociali", ha detto. "Mia madre ha novant'anni, gioca online a bridge ed è brava."

"E ha amici del bridge che non ha mai incontrato di persona. Esce ancora, è autonoma, ma non riesce più a muoversi come una volta. E questa cosa ha migliorato la sua vita. È una vita sociale, è qualcosa in cui è brava e che ama fare. E ha novant'anni."

"Questa è un'industria che parla sia ai bambini che agli adulti. Il gaming è qualcosa che dura da sempre, giochiamo fin dagli albori dell'umanità. Abbiamo sempre inventato giochi per stare insieme e giocare gli uni con gli altri."