I giochi Capcom vendono più su PC che su console, quasi tutti in formato digitale

Per il terzo anno consecutivo, Capcom ha venduto più giochi su PC che su console, e con una percentuale altissima di prodotti in formato digitale, che ha raggiunto addirittura il 93% del totale.
Stando all'ultimo resoconto finanziario, durante l'anno fiscale 2025, che si è concluso lo scorso 31 marzo, la casa giapponese ha venduto quasi 60 milioni di giochi, superando le previsioni interne di ben cinque milioni di copie.
A giocare un ruolo fondamentale nella realizzazione di questi numeri è stato appunto il PC, ormai una piattaforma di riferimento per Capcom: l'azienda ha venduto 32,17 milioni di copie su personal computer contro i 22,76 milioni relativi alle console.
Come detto, tuttavia, parliamo di una situazione che è andata consolidandosi nel tempo: già nel 2022 la quota di giochi Capcom venduti su PC aveva raggiunto il 52% del totale, dopodiché questa percentuale è cresciuta fino a raggiungere i valori odierni.
Una strategia efficace
A spingere le vendite di Capcom è stata una strategia basata principalmente sul prezzo, soggetta a frequenti promozioni, e come sappiamo si tratta di un aspetto che l'utenza PC tiene in grande considerazione.
Secondo il CEO Kenzo Tsujimoto, il PC continuerà a rafforzare il proprio ruolo nell'industria videoludica globale. "Credo che il PC si affermerà ulteriormente come piattaforma videoludica leader mondiale, contribuendo ad aumentare il valore del relativo mercato", ha dichiarato il dirigente.
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