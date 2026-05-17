I giochi Capcom vendono più su PC che su console, quasi tutti in formato digitale

Per il terzo anno consecutivo, Capcom ha venduto più giochi su PC che su console, e con una percentuale altissima di prodotti in formato digitale, che ha raggiunto addirittura il 93% del totale.

Stando all'ultimo resoconto finanziario, durante l'anno fiscale 2025, che si è concluso lo scorso 31 marzo, la casa giapponese ha venduto quasi 60 milioni di giochi, superando le previsioni interne di ben cinque milioni di copie.

A giocare un ruolo fondamentale nella realizzazione di questi numeri è stato appunto il PC, ormai una piattaforma di riferimento per Capcom: l'azienda ha venduto 32,17 milioni di copie su personal computer contro i 22,76 milioni relativi alle console.

Come detto, tuttavia, parliamo di una situazione che è andata consolidandosi nel tempo: già nel 2022 la quota di giochi Capcom venduti su PC aveva raggiunto il 52% del totale, dopodiché questa percentuale è cresciuta fino a raggiungere i valori odierni.