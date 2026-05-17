Il gameplay di Exodus è stato mostrato con un nuovo trailer

Exodus è stato mostrato con un nuovo trailer del gameplay da Archetype Entertainment, che continua a pubblicare sequenze di gioco e stavolta ha presentato l'esplorazione di uno scenario particolarmente intricato e non privo di insidie, il Guarding Maze.

Il protagonista dell'avventura, Jun Aslan, si ritrova nel video a visitare un'ampia grotta e sfrutta le sue abilità speciali per creare passaggi dove non ce ne sono, abbattendo barriere o creando ponti: una meccanica che ritroveremo spesso all'interno di Exodus.

La sensazione è che tutte queste clip siano collegate fra di loro e basate sulla medesima demo, ma è certamente positivo che il team di sviluppo continui a mostrare il gioco in azione, specie considerando che non c'è ancora una data di uscita ufficiale.

Annunciato alla fine del 2023, l'ambizioso action RPG in stile Mass Effect di Archetype Entertainment non arriverà infatti prima del prossimo anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.