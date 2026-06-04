Hades 2 ha ricevuto un altro aggiornamento che porta vari cambiamenti e aggiunte

L'aggiornamento dovrebbe essere disponibile già dalle ore scorse su PC, mentre su console la pubblicazione è prevista a breve, senza ancora una tempistica di uscita precisa ma comunque non molto distante, con ulteriori informazioni in arrivo.

Supergiant Games continua ad aggiustare Hades 2 , in questo caso pubblicato un altro aggiornamento nella forma di "hotfix" successivo alla patch pubblicata a metà aprile e incentrato su vari cambiamenti e aggiunte per l'ottimo action roguelike ad ambientazione mitologica.

Qualche aggiunta molto interessante

Tra le novità che potrebbero risultare più interessanti di questo aggiornamento c'è l'introduzione di una sorta di aiuto riguardante i Mistery Seeds, ovvero "un suggerimento nell'inventario che può indicare dove trovare i semi misteriosi".



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Tra le altre novità più evidenti c'è una nuova animazione per la morte dell'Hellifish, che rappresenta un'aggiunta piuttosto curiosa ma che risulta ben visibile per gli utenti.

Gran parte dell'update riguarda però correzioni "sotto il cofano" e miglioramenti su performance e bug, con alcuni aggiustamenti alle interazioni e sistemazioni ulteriori al bilanciamento che dovrebbero correggere alcuni elementi che potevano risultare frustranti per errore, come eventuali potenziamenti dei nemici che non dovevano avere luogo.

Potete trovare le note della patch a questo indirizzo su Steam, in attesa di comunicazioni sulle versioni console, con il gioco che è arrivato ad aprile anche su PS5 e Xbox Series X|S, proprio con lo scorso aggiornamento su PC e Nintendo Switch.