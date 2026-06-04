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Goals ora è disponibile su PS5, Xbox e PC con la star KSI come primo personaggio Originals

Goals debutta su PS5, Xbox e PC e introduce il content creator britannico KSI come primo personaggio Originals, segnando l'inizio di una nuova era per il calcio competitivo free‑to‑play.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   04/06/2026
Artwork di Goals con un giocatore
Goals
Goals
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Goals, il nuovo gioco di calcio free‑to‑play, è ora disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC, segnando il debutto di un nuovo contendente nel panorama calcistico videoludico.

In questo caso parliamo di un'esperienza pensata per essere accessibile a tutti e al tempo stesso abbastanza profonda da risultare soddisfacente per i giocatori più esperti, grazie al suo gameplay rapido e reattivo, dove ogni azione dipende dall'abilità dell'utente. L'obiettivo non è solo scendere in campo, ma crescere come giocatore: affrontare avversari sempre più forti, scalare le classifiche e dimostrare il proprio talento partita dopo partita, eliminando al contempo assistenze e meccaniche artificiali per offrire un gameplay interamente basato sull'abilità del giocatore.

I contenuti al lancio

Realizzato con il motore proprietario SENTEC, Goals promette partite fluide e prive di lag su qualsiasi piattaforma, grazie a un netcode progettato per garantire reattività immediata in ogni situazione di gioco. Il sistema di progressione introduce calciatori unici per ogni club, che si sviluppano nel tempo, mentre la categoria "Originals" porta in campo versioni digitali di persone reali: il primo è KSI, uno dei content creator britannici più famosi del momento, disponibile fin dal lancio.

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Al lancio, i giocatori possono cimentarsi in modalità competitive e casual, tra partite classificate, rapide, knockout, amichevoli e tornei, anche in solitaria contro i bot. È possibile allenarsi nella Skill Zone e nella Practice Arena, affrontando scenari pensati per diversi livelli di abilità. Le Sfide dinamiche giornaliere e settimanali permettono di affinare le proprie capacità e ottenere risorse, mentre la gestione della squadra consente di far crescere i giocatori e personalizzare lo stile del club. Attraverso il negozio si possono sbloccare e scambiare kit, celebrazioni e utilizzare il sistema di Swaps per ottenere nuovi pacchetti giocatore.

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