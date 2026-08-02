Xbox potrebbe considerare l'idea di non pubblicare più giochi su Steam in futuro

Secondo le fonti di Jez Corden, Microsoft starebbe valutando la possibilità di interrompere la pubblicazione dei giochi Xbox su Steam. Precisiamo fin da subito che si tratta di un'ipotesi che va presa con le pinze, ma che, se mai dovesse concretizzarsi, porterebbe a cambiamenti significativi nell'ecosistema PC della casa di Redmond, con una strategia incentrata sul proprio store proprietario.
Nel più recente episodio del podcast Xbox Two, il giornalista di Windows Central ha dichiarato: "So che Microsoft ha alcuni piani riguardo al modo in cui intende presentarsi su PC. E non so cosa questo significhi in relazione a Steam, ma i piani di cui sono a conoscenza - e qui sto scegliendo le parole con molta attenzione - potrebbero dare a Microsoft una finestra per potenzialmente abbandonare Steam. Quindi, non sarei sorpreso se, prima o poi, vedessimo uno scenario in cui Microsoft lascia Steam".
Durante il podcast si è discusso anche di come questi possibili cambiamenti nella strategia PC di Xbox potrebbero essere collegati al lancio di Xbox Helix, la console next-gen verdecrociata. Poiché il nuovo hardware potrebbe avere un costo superiore a quello di PS6 a causa della costosa APU Magnus, permettere l'accesso agli store di terze parti (Steam, Epic Games Store, GOG) significherebbe rinunciare al tradizionale 30% di royalty sulle vendite effettuate tramite Xbox Store. Da qui sarebbe nasce l'ipotesi interna di un possibile abbandono di Steam in favore di una strategia più chiusa e focalizzata sul Microsoft Store.
Un'ipotesi al vaglio, ma nulla di più
Naturalmente, tra valutare un'opzione e metterla effettivamente in pratica c'è una distanza enorme, in questo caso, miliardi di dollari di incassi potenzialmente persi. I giocatori PC, infatti, sono notoriamente poco inclini ad acquistare fuori da Steam, e un'uscita totale dalla piattaforma per valorizzare il Microsoft Store potrebbe portare rischi commerciali enormi.
È un concetto che ribadisce anche Corden, che, probabilmente per evitare allarmismi, successivamente ha precisato su X che a suo avviso difficilmente Microsoft prenderà una decisione così drastica, ma che si tratta solo di uno degli scenari possibili valutati all'interno di una discussione interno all'azienda più ampia:
"Dubito fortemente che lo faranno, ma stanno preparando qualcosa che potrebbe teoricamente dare loro la possibilità di farlo. Tuttavia, secondo me ci sarebbe semplicemente troppo denaro lasciato sul tavolo. Faceva parte di una discussione più ampia", ha detto Corden.