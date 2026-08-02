Xbox potrebbe considerare l'idea di non pubblicare più giochi su Steam in futuro

Secondo le fonti di Jez Corden, Microsoft starebbe valutando la possibilità di interrompere la pubblicazione dei giochi Xbox su Steam. Precisiamo fin da subito che si tratta di un'ipotesi che va presa con le pinze, ma che, se mai dovesse concretizzarsi, porterebbe a cambiamenti significativi nell'ecosistema PC della casa di Redmond, con una strategia incentrata sul proprio store proprietario.

Nel più recente episodio del podcast Xbox Two, il giornalista di Windows Central ha dichiarato: "So che Microsoft ha alcuni piani riguardo al modo in cui intende presentarsi su PC. E non so cosa questo significhi in relazione a Steam, ma i piani di cui sono a conoscenza - e qui sto scegliendo le parole con molta attenzione - potrebbero dare a Microsoft una finestra per potenzialmente abbandonare Steam. Quindi, non sarei sorpreso se, prima o poi, vedessimo uno scenario in cui Microsoft lascia Steam".

Durante il podcast si è discusso anche di come questi possibili cambiamenti nella strategia PC di Xbox potrebbero essere collegati al lancio di Xbox Helix, la console next-gen verdecrociata. Poiché il nuovo hardware potrebbe avere un costo superiore a quello di PS6 a causa della costosa APU Magnus, permettere l'accesso agli store di terze parti (Steam, Epic Games Store, GOG) significherebbe rinunciare al tradizionale 30% di royalty sulle vendite effettuate tramite Xbox Store. Da qui sarebbe nasce l'ipotesi interna di un possibile abbandono di Steam in favore di una strategia più chiusa e focalizzata sul Microsoft Store.