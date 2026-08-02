Il gioco di carte di Palworld è stato preso di mira dai bagarini, su eBay prezzi fuori di testa per carte e box

Il gioco era stato presentato a gennaio , con Pocketpair che ha collaborato con Bushiroad per lanciare il primo set, Dawn of Palpagos, lo scorso 30 luglio in inglese, giapponese e cinese. Il successo era praticamente garantito: già il 9 luglio erano stati venduti 3,5 milioni di pacchetti .

Palworld Official Card Game , il gioco di carte collezionabili ufficiale di Palworld, è già finito nel mirino dei bagarini a meno di una settimana dal debutto. Su eBay sono infatti comparse numerose inserzioni dedicate a box, bustine e carte rare , spesso proposte a cifre decisamente elevate.

Carte singole e box per centinaia e migliaia di dollari

All'annuncio qualcuno aveva ironizzato sul fatto che si trattasse dell'ennesimo tentativo di replicare il successo dei Pokémon. E almeno per quanto riguarda la reazione dei bagarini, non aveva tutti i torti: online ci sono già persone che vendono carte per centinaia, se non migliaia di dollari.

Alcune delle inserzioni presenti al momento su eBay

Come segnalato da GamesRadar+, su eBay si trova di tutto: dai singoli pacchetti ai box completi. Il rivenditore Lumius vendeva i set da 12 booster box - ciascuna contenente 12 bustine - al prezzo standard di 499 dollari. Su eBay gli stessi set vengono ora proposti a circa 1.800 dollari, oltre il triplo. Un "master case" con tre set da 12 booster box è stato acquistato per 5.990 dollari nelle prime 24 ore dal lancio.

La situazione è ancora più estrema sul fronte delle carte rare. Alcune aste sono iniziate addirittura prima del lancio ufficiale del TCG. La carta Cattiva Gold Soul, apparentemente la più rara della prima espansione, sarebbe stata venduta su eBay per quasi 4.000 dollari il 27 luglio. Le altre carte hanno prezzi inferiori, ma parliamo comunque di cifre nell'ordine delle centinaia o migliaia di dollari.

È evidente che la situazione sia sfuggita di mano, andando ben oltre il controllo di Pocketpair e Bushiroad. La speranza è che il mercato si stabilizzi nei prossimi mesi, in vista dell'arrivo della seconda espansione, Legends Awaken, prevista per ottobre.