Molti dei problemi di Marvel Tokon: Fighting Souls su PC saranno risolti con una patch al lancio

Il team di Arc System Works ha pubblicato un messaggio su Steam in cui parla dei tanti problemi riscontrati nella versione PC di Marvel Tokon: Fighting Souls durante la recente open beta e promette una lunga serie di migliorie con una patch che verrà pubblicato al lancio, fissato il 6 agosto.
Come forse saprete, molti degli utenti PC che hanno partecipato alla beta hanno parlato di prestazioni insoddisfacenti, cali di framerate e inspiegabili colli di bottiglia della CPU. Si parla anche di un input lag marcato, un difetto piuttosto grave in un gioco basato sul tempismo dei comandi come un picchiaduro.
Le correzioni promesse da Arc System Works
Fortunatamente, una buona parte dei problemi più evidenti non dovrebbe ripresentarsi al lancio, o quantomeno verrà attenuata. Questo almeno secondo la lista delle migliorie promesse dagli sviluppatori con la patch del day one, che riportiamo di seguito:
- Ridurre l'utilizzo complessivo della CPU per migliorare le prestazioni
- Correggere cali di framerate e lag
- Risolvere un problema che causava una compilazione non necessaria degli shader all'avvio dell'applicazione
- Migliorare la compatibilità durante lo streaming con OBS e Discord
- Affrontare i problemi legati al rollback netcode e al cross-play
Come possiamo vedere la lista copre tutti i problemi più gravi segnalati dai giocatori. Non resta che attendere il lancio per verificare se questi interventi si riveleranno davvero efficaci e se la versione PC riuscirà a offrire un'esperienza all'altezza delle aspettative.