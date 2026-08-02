Molti dei problemi di Marvel Tokon: Fighting Souls su PC saranno risolti con una patch al lancio

Il team di Arc System Works ha pubblicato un messaggio su Steam in cui parla dei tanti problemi riscontrati nella versione PC di Marvel Tokon: Fighting Souls durante la recente open beta e promette una lunga serie di migliorie con una patch che verrà pubblicato al lancio, fissato il 6 agosto.

Come forse saprete, molti degli utenti PC che hanno partecipato alla beta hanno parlato di prestazioni insoddisfacenti, cali di framerate e inspiegabili colli di bottiglia della CPU. Si parla anche di un input lag marcato, un difetto piuttosto grave in un gioco basato sul tempismo dei comandi come un picchiaduro.