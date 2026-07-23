Il video di apertura di Marvel Tokon: Fighting Souls è un bell'omaggio agli anime anni 2000

Sony e Arc System Works hanno pubblicato il filmato di apertura di Marvel Tokon: Fighting Souls, il nuovo picchiaduro per PS5 e PC, che si presenta come un vero e proprio anime in stile primi anni 2000 ma incentrato sull'universo Marvel.
Si tratta, in effetti, di un concentrato dello spirito con cui è stato costruito l'intero gioco: si tratta infatti di una produzione puramente nipponica come stile e gusto, ma incentrata su un franchise decisamente occidentale come l'universo Marvel, cosa che crea un mix davvero molto interessante.
"Unendo l'intensità delle classiche sequenze introduttive dei giochi di combattimento allo stile, all'anima e all'energia delle iconiche sigle degli anime dei primi anni 2000, questa sequenza introduttiva cinematografica prepara il terreno per le battaglie che seguiranno", si legge nell'introduzione.
Un vero e proprio anime a tema Marvel
Il video d'apertura di Marvel Tokon: Fighting Souls è prodotto dallo studio di animazione Sanzigen ed è diretto da Daisuke Suzuki, accompagnato dalla canzone "Stringer ad One" che fa da tema principale per il gioco, cantata da Keiko Terada (SHOW-YA) e mayu (NEMOPHILA).
Marvel Tokon: Fighting Souls è un picchiaduro classico in stile 2D sviluppato da Arc System Works, esperti nel settore dopo l'esperienza maturata con la serie Guilty Gear, BlazBlue e Dragon Ball FighterZ.
Dopo la panoramica sui vari personaggi, tra i quali abbiamo visto Spider-Man, Magik, Blade, Deadpool e Loki, vediamo dunque l'intera introduzione animata con il cast al gran completo.
Nel frattempo sono stati svelati date, orari e i contenuti dell'open beta in arrivo, con il lancio fissato per il 6 agosto.