Il video di apertura di Marvel Tokon: Fighting Souls è un bell'omaggio agli anime anni 2000

Sony e Arc System Works hanno pubblicato il filmato di apertura di Marvel Tokon: Fighting Souls, il nuovo picchiaduro per PS5 e PC, che si presenta come un vero e proprio anime in stile primi anni 2000 ma incentrato sull'universo Marvel.

Si tratta, in effetti, di un concentrato dello spirito con cui è stato costruito l'intero gioco: si tratta infatti di una produzione puramente nipponica come stile e gusto, ma incentrata su un franchise decisamente occidentale come l'universo Marvel, cosa che crea un mix davvero molto interessante.

"Unendo l'intensità delle classiche sequenze introduttive dei giochi di combattimento allo stile, all'anima e all'energia delle iconiche sigle degli anime dei primi anni 2000, questa sequenza introduttiva cinematografica prepara il terreno per le battaglie che seguiranno", si legge nell'introduzione.