Marvel Tokon: Fighting Souls, svelati date, orari e i contenuti dell'open beta in arrivo

PlayStation e Arc System Works hanno annunciato i dettagli dell'open beta di Marvel Tokon: Fighting Souls, in programma su PC (Steam ed Epic Games Store) e PS5 dal 24 al 27 luglio. Si tratta dell'ultima occasione per provare in anteprima il picchiaduro prima del debutto ufficiale, fissato al 6 agosto.
La sessione durerà complessivamente 72 ore, ecco gli orari:
- Inizio: venerdì 24 luglio alle 9:00 (ora italiana)
- Fine: lunedì 27 luglio alle 08:59 (ora italiana)
Non è richiesta alcuna registrazione: basterà scaricare la beta dallo store della propria piattaforma. Il preload sarà disponibile due ore prima, alle 07:00. Per partecipare non servirà un abbonamento a PlayStation Plus.
I contenuti: personaggi, mappe e modalità
Durante l'open beta sarà possibile provare quindici dei venti personaggi del roster, tra cui Blade, giocabile per la prima volta.
Ecco l'elenco completo: Tenaci Avengers
- Captain America
- Iron Man
- Black Panther
Irriducibili X-Men
- Tempesta
- Magik
- Wolverine
- Danger
Magnifici guardiani
- Spider-Man
- Ms. Marvel
- Star-Lord
- Peni Parker
Motociclisti samurai
- Ghost Rider
- Blade
Cavalieri di Doom
- Doctor Doom
- Magneto
Le mappe disponibili saranno:
- New York della Marvel (giorno)
- Terra Selvaggia
- X-Manion
- Ovunque
- Wakanda
- New York della Marvel (notte)
La beta offrirà un'anteprima ampia delle modalità del gioco completo: match online casuali e classificati, versus locale, una lobby aperta esplorabile con 16 avatar e strumenti social, la "battaglia iniziale" come tutorial introduttivo e una modalità allenamento ricca di opzioni. Per la prima volta sarà possibile provare anche i primi tre capitoli della modalità Episodio dedicata ai Magnifici guardiani e narrata in stile motion‑comic.