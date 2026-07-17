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Marvel Tokon: Fighting Souls, svelati date, orari e i contenuti dell'open beta in arrivo

L'open beta di Marvel Tokon: Fighting Souls è in arrivo su PC e PS5 dal 24 al 27 luglio: 72 ore di test con 15 personaggi, nuove mappe e un'anteprima estesa delle modalità del picchiaduro 4v4 di Arc System Works.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/07/2026
Artwork con i personaggi di Marvel Tokon: Fighting Souls
Marvel Tokon: Fighting Souls
Marvel Tokon: Fighting Souls
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PlayStation e Arc System Works hanno annunciato i dettagli dell'open beta di Marvel Tokon: Fighting Souls, in programma su PC (Steam ed Epic Games Store) e PS5 dal 24 al 27 luglio. Si tratta dell'ultima occasione per provare in anteprima il picchiaduro prima del debutto ufficiale, fissato al 6 agosto.

La sessione durerà complessivamente 72 ore, ecco gli orari:

  • Inizio: venerdì 24 luglio alle 9:00 (ora italiana)
  • Fine: lunedì 27 luglio alle 08:59 (ora italiana)

Non è richiesta alcuna registrazione: basterà scaricare la beta dallo store della propria piattaforma. Il preload sarà disponibile due ore prima, alle 07:00. Per partecipare non servirà un abbonamento a PlayStation Plus.

I contenuti: personaggi, mappe e modalità

Durante l'open beta sarà possibile provare quindici dei venti personaggi del roster, tra cui Blade, giocabile per la prima volta.

Ecco l'elenco completo: Tenaci Avengers

  • Captain America
  • Iron Man
  • Black Panther

Irriducibili X-Men

  • Tempesta
  • Magik
  • Wolverine
  • Danger

Magnifici guardiani

  • Spider-Man
  • Ms. Marvel
  • Star-Lord
  • Peni Parker

Motociclisti samurai

  • Ghost Rider
  • Blade

Cavalieri di Doom

  • Doctor Doom
  • Magneto
PlayStation sarà al San Diego Comic-Con 2026 con God of War Laufey, Marvel's Wolverine e Marvel Tokon PlayStation sarà al San Diego Comic-Con 2026 con God of War Laufey, Marvel's Wolverine e Marvel Tokon

Le mappe disponibili saranno:

  • New York della Marvel (giorno)
  • Terra Selvaggia
  • X-Manion
  • Ovunque
  • Wakanda
  • New York della Marvel (notte)

La beta offrirà un'anteprima ampia delle modalità del gioco completo: match online casuali e classificati, versus locale, una lobby aperta esplorabile con 16 avatar e strumenti social, la "battaglia iniziale" come tutorial introduttivo e una modalità allenamento ricca di opzioni. Per la prima volta sarà possibile provare anche i primi tre capitoli della modalità Episodio dedicata ai Magnifici guardiani e narrata in stile motion‑comic.

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