Marvel Tokon: Fighting Souls, svelati date, orari e i contenuti dell'open beta in arrivo

Non è richiesta alcuna registrazione: basterà scaricare la beta dallo store della propria piattaforma. Il preload sarà disponibile due ore prima, alle 07:00. Per partecipare non servirà un abbonamento a PlayStation Plus.

PlayStation e Arc System Works hanno annunciato i dettagli dell' open beta di Marvel Tokon: Fighting Souls , in programma su PC (Steam ed Epic Games Store) e PS5 dal 24 al 27 luglio . Si tratta dell'ultima occasione per provare in anteprima il picchiaduro prima del debutto ufficiale, fissato al 6 agosto.

I contenuti: personaggi, mappe e modalità

Durante l'open beta sarà possibile provare quindici dei venti personaggi del roster, tra cui Blade, giocabile per la prima volta.

Ecco l'elenco completo: Tenaci Avengers

Captain America

Iron Man

Black Panther

Irriducibili X-Men

Tempesta

Magik

Wolverine

Danger

Magnifici guardiani

Spider-Man

Ms. Marvel

Star-Lord

Peni Parker

Motociclisti samurai

Ghost Rider

Blade

Cavalieri di Doom

Doctor Doom

Magneto

Le mappe disponibili saranno:

New York della Marvel (giorno)

Terra Selvaggia

X-Manion

Ovunque

Wakanda

New York della Marvel (notte)

La beta offrirà un'anteprima ampia delle modalità del gioco completo: match online casuali e classificati, versus locale, una lobby aperta esplorabile con 16 avatar e strumenti social, la "battaglia iniziale" come tutorial introduttivo e una modalità allenamento ricca di opzioni. Per la prima volta sarà possibile provare anche i primi tre capitoli della modalità Episodio dedicata ai Magnifici guardiani e narrata in stile motion‑comic.