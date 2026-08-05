Beast of Reincarnation riceverà aggiornamenti regolari, il primo è in programma la prossima settimana

Il team autore della serie Pokémon ha pubblicato un messaggio su X in cui assicura ai giocatori di prendere seriamente i loro feedback e conferma che il primo update è già in lavorazione , con la pubblicazione prevista nel corso della prossima settimana .

Game Freak ha annunciato che Beast of Reincarnation riceverà aggiornamenti a cadenza regolare per risolvere i problemi emersi al lancio e migliorare la qualità complessiva dell'esperienza.

I dettagli della prima patch

"Grazie per aver giocato a Beast of Reincarnation. Prendiamo a cuore i vostri feedback e stiamo già pianificando una serie di aggiornamenti continui. Vi invitiamo a continuare a condividere con noi suggerimenti e impressioni."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Secondo le note preliminari condivise dagli sviluppatori, il primo aggiornamento includerà varie correzioni alla telecamera, nuove opzioni per aumentare la dimensione dei testi e interventi mirati a migliorare il ritmo della storia, con ulteriori aggiustamenti già pianificati sul lungo periodo. Il preset grafico predefinito verrà inoltre modificato, passando da Cinematica a Prestazioni, insieme a una serie di altri bug fix.

Si tratta di interventi che puntano a risolvere alcuni dei problemi più discussi dai giocatori nei primi giorni dal lancio. Al momento, su Steam il titolo presenta recensioni "nella media", con solo il 53% di valutazioni positive: molti utenti segnalano bug e criticità tecniche, mentre altri non sono del tutto convinti di elementi chiave come il sistema di combattimento e l'esplorazione.