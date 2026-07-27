Dopo Pokémon, Beast of Reincarnation non è proprio nello stile di Game Freak, ma era quello più appropriato

In effetti, il cambiamento di stile deve aver richiesto anche un notevole studio in termini di utilizzo della tecnologia , cosa che probabilmente ha richiesto un certo tempo e notevoli risorse.

"Credo che l'aspetto più importante per noi sia che si tratta di una nuova sfida per Game Freak", ha spiegato Furushima. Considerando il cambio di genere e di stile, è facile immaginare che si sia trattato in effetti di una notevole sfida per il team.

In un'intervista pubblicata da DenFamiNicoGamer, il director di Beast of Reincarnation , Kota Furushima, ha ammesso che è abbastanza lontano dallo stile classico di Game Freak , team noto soprattutto per la serie Pokémon , ma la grafica tendente al fotorealismo era quella più appropriata per il tipo di gioco.

Un netto cambio di stile, ma con alcuni collegamenti

Oltre alla serie Pokémon, Game Freak ha lavorato a vari altri giochi ma generalmente tutti caratterizzati da uno stile più semplice e colorato, come Drill Dozer, Tembo the Badass Elephant e Little Town Hero, tutti decisamente diversi da questo.

Furushima è consapevole che Beast of Reincarnation presenta uno stile grafico molto diverso da qualsiasi altro gioco sviluppato in precedenza dallo studio, ma la scelta sulla grafica maggiormente fotorealistica si è resa necessaria proprio dal tipo di gioco, dalla sua impostazione e dall'ambientazione scelta.

"La prima cosa che ho pensato è stata: Questo non si adatta proprio al nostro stile, vero?", ha detto il director, ridacchiando. "Questo non è uno studio che punta sulla grafica fotorealistica".

Detto questo, però, Furushima ha anche fatto capire come il team non voglia essere necessariamente legato a stili specifici. "In termini di concetto, penso che i temi principali non siano dissimili da ciò su cui Game Freak ha lavorato in passato", ha poi riferito, trovando un collegamento tra Beast of Reincarnation e gli altri giochi del team.

"Mentre stavo realizzando il prototipo, ho cominciato a rendermi conto che il fotorealismo sarebbe stato la scelta più adatta a ciò che sto cercando di esprimere qui", afferma, aggiungendo però che alcuni elementi riemergono da altri titoli come Pokémon, come per esempio la collaborazione tra la protagonista e la creatura che l'accompagna (il grosso lupo chiamato Koo).

Qualche giorno fa abbiamo visto un trailer dedicato ai combattimenti nel gioco, dopo quello mostrato al PC Gaming Show 2026.