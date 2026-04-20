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Beast of Reincarnation ha aperto le prenotazioni: edizioni e prezzi del nuovo gioco di Game Freak

Game Freak e Fictions hanno aperto le prenotazioni per Beast of Reincarnation, svelando dunque le diverse edizioni e i prezzi previsti per il nuovo gioco del team su PC, PS5 e Xbox.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   20/04/2026
Un'immagine di Beast of Reincarnation
Beast of Reincarnation
Beast of Reincarnation
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Sono state aperte oggi le prenotazioni per Beast of Reincarnation, il nuovo gioco di Game Freak, che svela così in maniera più precisa i dettagli sulle edizioni, i contenuti e i prezzi del gioco in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Si tratta di un nuovo action RPG da parte del team che è noto soprattutto come autore dei vari capitoli videoludici di Pokémon, in questo caso impegnato su un progetto decisamente diverso dal solito e anche molto interessante.

Come riferito in precedenza, la data di uscita di Beast of Reincarnation è stata fissata per il 4 agosto su PC e console, e sarà disponibile nel giorno di lancio anche direttamente all'interno del catalogo di Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass.

Prezzi e contenuti delle due edizioni

Il gioco viene definito un "RPG d'azione con un personaggio e un cane", in maniera molto sintetica ma anche piuttosto appropriata, e gli sviluppatori hanno fatto sapere che non si tratta propriamente di un souls-like, anche se sarà caratterizzato da un livello di sfida impegnativo.

Sia in versione fisica che digitale, Beast of Reincarnation sarà disponibile in due edizioni, la Standard e la Deluxe Edition, con contenuti e prezzi differenti.

Beast of Reincarnation si è svelato con un nuovo trailer e un periodo di uscita Beast of Reincarnation si è svelato con un nuovo trailer e un periodo di uscita

Per quanto riguarda la versione fisica, l'edizione standard conterrà il gioco e verrà venduta a 59,99$. L'edizione Deluxe fisica costerà invece 69,99$ e conterrà i seguenti elementi:

  • Una copia del gioco
  • Skin Shiba nero e marrone per Koo
  • Cappello Oni per Emma
  • Spada "Big Dipper" per Emma
  • 100.000 Amber (la valuta del gioco)
  • Vari semi vegetali

Le versioni digitali in edizione Standard e Digital hanno gli stessi contenuti di quelle fisiche: su Steam i prezzi segnalati sono 54,99€ per l'edizione Standard e 63,99€ per quella Deluxe.

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