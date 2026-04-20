Warhammer 40.000: Dawn of War 4 presenta gli Adeptus Mechanicus con un trailer

Il nuovo trailer cinematografico di Warhammer 40.000: Dawn of War 4 presenta gli Adeptus Mechanicus, una delle fazioni più iconiche e affascinanti dell'universo creato da Games Workshop, per la prima volta presente in forma giocabile.
Fedeli servitori dell'Omnissiah, i membri dell'Adeptus Mechanicus sono guidati da una devozione quasi religiosa verso la conoscenza e la tecnologia, in particolare quella antica e perduta; ed è proprio questa ossessione a fare da motore narrativo per il nuovo video, in cui viene introdotto il Magos Dominus Nulpherus-1.
Inviato insieme a un tech-priest fra le profondità di una tomba Necron, il combattente si dedica all'esplorazione di questo luogo dimenticato ma scopre ben presto che non è stato affatto abbandonato, e così la missione si trasforma improvvisamente in una pericolosa trappola.
Le forze Necron portano infatti il proprio assalto, dando vita a uno scontro violento e spettacolare che costringe il Magos Nulpherus-1 a ordinare la ritirata nel tentativo di salvare ciò che resta della spedizione.
L'annuncio della data di uscita si avvicina?
Dopo il trailer del gameplay con gli Orki, Warhammer 40.000: Dawn of War 4 continua a proporre nuovi video nel tentativo di accrescere l'entusiasmo attorno a questo grande ritorno, che tuttavia non sappiamo ancora quando si concretizzerà: ad oggi il gioco non ha una data di uscita ufficiale.
La speranza dunque è che gli eventi estivi consentano a King Art Games e Deep Silver di colmare questa mancanza, anche per scongiurare il sempre più temuto rischio di un rinvio al prossimo anno: staremo a vedere.