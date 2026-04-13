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Warhammer Classics porta su Steam ventisette grandi classici per PC

SNEG e Games Workshop hanno annunciato l'arrivo su Steam di Warhammer Classics, e un vero e proprio progetto di preservazione che porta sulla piattaforma Valve ventisette grandi classici per PC.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   13/04/2026
Uno dei personaggi di Dawn of War 2

Warhammer Classics porta ventisette grandi classici su Steam, nell'ambito di un vero e proprio progetto di preservazione nato da una collaborazione fra SNEG e Games Workshop, oltre a diversi altri partner storici.

L'iniziativa include titoli iconici come Warhammer: Shadow of the Horned Rat, Warhammer 40.000: Chaos Gate e Warhammer: Dark Omen, ma anche produzioni più recenti come Space Hulk: Ascension e Warhammer 40.000: Armageddon.

Ognuno dei giochi di Warhammer Classics è stato aggiornato al fine di garantire la piena compatibilità con i sistemi attuali, mantenendo però intatta l'esperienza originale che ne ha determinato il successo a partire dagli anni '90.

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Il debutto del progetto è accompagnato da offerte promozionali a tempo limitato e bundle dedicati, pensati per incentivare la scoperta dell'intero catalogo. Al di là degli aspetti commerciali, tuttavia, Warhammer Classics si pone come un modo per preservare e valorizzare questa grande eredità.

La lista dei Warhammer Classics

Mentre cresce l'attesa per i nuovi giochi della serie, vedi ad esempio Warhammer 40.000: Dawn of War 4 e le sue iconiche fazioni, l'iniziativa di Warhammer Classics accende i riflettori sul glorioso passato di un franchise da sempre amatissimo dagli appassionati.

Ecco la lista dei giochi inclusi nel progetto:

  • Warhammer: Shadow of the Horned Rat
  • Final Liberation: Warhammer Epic 40.000
  • Warhammer 40.000: Chaos Gate
  • Warhammer 40.000: Rites of War
  • Warhammer: Dark Omen
  • Warhammer 40.000: Fire Warrior
  • Warhammer: Mark of Chaos - Gold Edition
  • Space Hulk
  • Space Hulk: Ascension
  • Warhammer 40.000: Armageddon
  • Warhammer 40.000: Sanctus Reach
  • Talisman: Horus Heresy
  • Talisman: Digital Classic Edition (4th Edition)
  • Talisman: Origins
  • Man O' War: Corsair - Warhammer Naval Battles
  • Warhammer Quest 2: The End Times
  • Legacy of Dorn: Herald of Oblivion
  • Warhammer Underworlds - Shadespire Edition
  • Dawn of War - Anniversary Edition
  • Dawn of War 2 - Anniversary Edition
  • Chainsaw Warrior
  • Chainsaw Warrior: Lords of Night
  • Dark Future: Blood Red States
  • Space Hulk: Tactics
  • Battlefleet Gothic: Armada
  • Blood Bowl: Chaos Edition
  • Blood Bowl 2: Legendary Edition
#Steam
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