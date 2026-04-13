Warhammer Classics porta su Steam ventisette grandi classici per PC

Warhammer Classics porta ventisette grandi classici su Steam, nell'ambito di un vero e proprio progetto di preservazione nato da una collaborazione fra SNEG e Games Workshop, oltre a diversi altri partner storici.
L'iniziativa include titoli iconici come Warhammer: Shadow of the Horned Rat, Warhammer 40.000: Chaos Gate e Warhammer: Dark Omen, ma anche produzioni più recenti come Space Hulk: Ascension e Warhammer 40.000: Armageddon.
Ognuno dei giochi di Warhammer Classics è stato aggiornato al fine di garantire la piena compatibilità con i sistemi attuali, mantenendo però intatta l'esperienza originale che ne ha determinato il successo a partire dagli anni '90.
Il debutto del progetto è accompagnato da offerte promozionali a tempo limitato e bundle dedicati, pensati per incentivare la scoperta dell'intero catalogo. Al di là degli aspetti commerciali, tuttavia, Warhammer Classics si pone come un modo per preservare e valorizzare questa grande eredità.
La lista dei Warhammer Classics
Mentre cresce l'attesa per i nuovi giochi della serie, vedi ad esempio Warhammer 40.000: Dawn of War 4 e le sue iconiche fazioni, l'iniziativa di Warhammer Classics accende i riflettori sul glorioso passato di un franchise da sempre amatissimo dagli appassionati.
Ecco la lista dei giochi inclusi nel progetto:
- Warhammer: Shadow of the Horned Rat
- Final Liberation: Warhammer Epic 40.000
- Warhammer 40.000: Chaos Gate
- Warhammer 40.000: Rites of War
- Warhammer: Dark Omen
- Warhammer 40.000: Fire Warrior
- Warhammer: Mark of Chaos - Gold Edition
- Space Hulk
- Space Hulk: Ascension
- Warhammer 40.000: Armageddon
- Warhammer 40.000: Sanctus Reach
- Talisman: Horus Heresy
- Talisman: Digital Classic Edition (4th Edition)
- Talisman: Origins
- Man O' War: Corsair - Warhammer Naval Battles
- Warhammer Quest 2: The End Times
- Legacy of Dorn: Herald of Oblivion
- Warhammer Underworlds - Shadespire Edition
- Dawn of War - Anniversary Edition
- Dawn of War 2 - Anniversary Edition
- Chainsaw Warrior
- Chainsaw Warrior: Lords of Night
- Dark Future: Blood Red States
- Space Hulk: Tactics
- Battlefleet Gothic: Armada
- Blood Bowl: Chaos Edition
- Blood Bowl 2: Legendary Edition