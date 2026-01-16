A che punto è il Warhammer 40.000 Cinematic Universe di Amazon? Parla Games Workshop

A che punto è il Warhammer 40.000 Cinematic Universe di Amazon? Una domanda che molti appassionati continuano a porsi, visto che l'accordo con Henry Cavill è stato siglato ormai quattro anni fa ma l'intero progetto è ancora ampiamente in fase concettuale.

Ebbene, nel corso della presentazione degli ultimi resoconti finanziari, Games Workshop ha affrontato l'argomento per bocca del suo CEO, Kevin Rountree. "Continuiamo a lavorare su alcuni progetti entusiasmanti che porteranno Warhammer sugli schermi come mai prima d'ora", ha dichiarato.

"La trasposizione live action è ancora in fase di sviluppo con i nostri partner: Amazon MGM Studios, Henry Cavill e Vertigo. È nella natura di queste iniziative richiedere diversi anni", ha chiarito l'amministratore delegato di Games Workshop.

"Per quanto vorremmo poter fissare una data di uscita, come facciamo con il nostro core business, la realtà è che, come per qualsiasi accordo di licensing, il lancio non è sotto il nostro controllo. Lasciamo dunque ai partner la gestione di questi aspetti del progetto."