Secondo Intel, i laptop resisteranno alla crisi delle RAM grazie alle scorte delle memorie

Tuttavia, i produttori di PC portatili sembrano ben preparati a gestire la situazione grazie a scorte accumulate negli ultimi mesi. Nish Neelalojanan, senior director of product management di Intel, ha spiegato che gli OEM hanno costruito inventari sufficienti per resistere dai nove ai dodici mesi .

Il settore dei laptop sembra destinato a sopravvivere alla crisi della memoria DRAM, almeno per il prossimo anno , secondo quanto dichiarato da Intel. La carenza di memoria, aggravata dalla domanda crescente nei data center per l'intelligenza artificiale, ha spinto DRAM e altri tipi di memoria a livelli di prezzo elevatissimi.

Nuovi modelli senza ridurre le specifiche, la posizione di Intel

Questo buffer di componenti permette ai produttori di laptop di lanciare nuovi modelli senza dover ridurre le specifiche tecniche o aumentare eccessivamente i prezzi, proteggendo così i consumatori dalle fluttuazioni del mercato. La pianificazione anticipata e l'approvvigionamento strategico sono pratiche consolidate nel settore, e i produttori pianificano le forniture con anni di anticipo rispetto al lancio dei prodotti.

Un esempio recente riguarda Dell, che ha lanciato i nuovi modelli XPS. Alcuni osservatori avevano segnalato prezzi più alti rispetto ai modelli precedenti, ma l'azienda ha chiarito che si trattava di configurazioni premium, con versioni più economiche in arrivo nelle settimane successive.