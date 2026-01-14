Intel Panther Lake, ecco quando arriveranno le recensioni: quelle del Core Ultra X9 388H arrivano prima?

La notizia arriva mentre l'azienda ha già confermato che i primi laptop con Core Ultra 300 saranno disponibili dal 27 gennaio. Tuttavia, non tutti i chip potranno essere analizzati dalla stampa specializzata nello stesso momento.

Prima le recensioni dell'Intel Core Ultra X9 388H, poi tutte le altre

A riportare i dettagli è Golden Pig Upgrade, noto hardware reviewer e leaker attivo sulla piattaforma Weibo, che parla esplicitamente di due finestre di embargo distinte. Secondo quanto riportato, il primo embargo sulle recensioni riguarderebbe esclusivamente il Core Ultra X9 388H e scadrebbe il 26 gennaio 2026. Solo il giorno successivo, il 27 gennaio, scatterebbe il via libera per le recensioni di tutti gli altri processori Panther Lake e per l'avvio delle vendite dei notebook equipaggiati con la nuova piattaforma.

Il posto Golden Pig Upgrade su Weibo

Il Core Ultra X9 388H rappresenta il modello di riferimento dell'intera famiglia. Si tratta del chip con le frequenze più elevate e con la configurazione grafica integrata più potente, identificata come Arc B390, anch'essa operante a clock superiori rispetto alle altre varianti. Dal punto di vista tecnico, il processore offre 16 core CPU, supporto alle memorie LPDDR5X fino a 9600 MT/s e un limite massimo di potenza che può arrivare a 80 watt, collocandolo chiaramente nella fascia alta del mercato mobile.

Intel non ha fornito spiegazioni ufficiali sulla decisione di separare gli embarghi. Resta quindi poco chiaro se la scelta sia legata a una disponibilità iniziale limitata del modello X9 388H o a una precisa strategia di posizionamento, volta a concentrare l'attenzione sul prodotto di punta prima di estenderla all'intera gamma.

I processori Intel Core Ultra Series 3

Un altro elemento di incertezza riguarda il numero effettivo di laptop che monteranno il Core Ultra X9 388H al momento del lancio. Le informazioni raccolte durante il CES suggeriscono che questi chip saranno destinati a sistemi di fascia alta, come modelli della serie MSI Prestige, Acer Swift 16 AI, alcuni mini PC come il GMKtec Evo-T2 e notebook premium di brand gaming e creator. Alcuni progetti, però, sembrano essere stati rivisti o cancellati a ridosso dell'evento di Las Vegas.

Il calendario di gennaio, inoltre, si presenta particolarmente affollato. Nei giorni precedenti al debutto di Panther Lake sono attesi anche i primi laptop basati su Ryzen AI 400, mentre a fine mese toccherà alle recensioni e alla commercializzazione del Ryzen 7 9850X3D di AMD, aumentando la competizione mediatica e commerciale. Intanto è anche emerso che Wildcat Lake affiancherà i processori mobile Panther Lake.