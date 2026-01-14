Hytale gira bene su PC? Un video analizza le prestazioni con RTX 30, 40 e 50

Hytale è finalmente arrivato in accesso anticipato e i giocatori possono divertirsi con questo nuovo avversario di Minecraft. Ovviamente per un po' di tempo non ci si deve aspettare molto dal videogioco, soprattutto dal punto di vista tecnico e in particolar modo se non avete dei computer di alto livello.

Il video delle prestazioni di Hytale

Prima di tutto, il video mostra come appare il gioco con varie distanze di caricamento e che impatto hanno queste sul frame rate e sulla sua stabilità: come è facile immaginare, solo accettando di avere una densa nebbia a corto raggio possiamo aspettarci FPS molto elevati e in qualche modo regolari.

Il video poi mette a confronto varie altre impostazioni, come ad esempio la resa delle ombre, dei fasci di luce, la FOV (Field of View) e il frame rate con varie schede grafiche e con varie impostazioni. Secondo il video, con una RTX 3050 a 2160p (4K), impostazioni grafiche massime e distanza di caricamento medio-alta si riesce a superare i 60-70 FPS.

Se avete un RTX 5090 e impostate la distanza di caricamento al massimo, potete viaggiare intorno ai 115 FPS, ma con un po' di stutter, che pare presente con varie schede grafiche e varie impostazioni visive. Il video poi prosegue con l'analisi visiva delle particelle, i dettagli del mondo di gioco, l'effetto di bloom della luce, l'antialiasing per poi tornare ancora una volta al frame rate.

Questa analisi si lega però solo a schede grafiche NVIDIA e quindi non possiamo commentare in alcun modo altre componenti. In generale, l'unica soluzione è di fare dei test con il vostro computer e vedere quali sono le impostazioni migliori per Hytale con la vostra macchina da gioco.

Segnaliamo infine che Hytale potrebbe aver avuto un picco di quasi tre milioni di giocatori collegati al lancio.