Con questo controller potrai giocare su PC, smartphone, Switch e Switch 2: in promo al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare al minimo storico il prezzo di uno dei controller più versatili sulla piazza.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   14/01/2026
Controller Switch 2

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'interessante promozione sul controller ECHTPower che risulta essere compatibile con PC, smartphone, Switch e Switch 2 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 18% ed un prezzo totale e finale d'acquisto di 21,26€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qu giù: Il controller ECHTPower è progettato per offrire prestazioni elevate, stile e comfort in ogni sessione di gioco. Joystick e D-pad sono impreziositi da spettacolari luci LED personalizzabili, con 9 colori e 5 modalità di illuminazione tra cui scegliere.

Ulteriori dettagli

Dal punto di vista tecnico, ECHTPower integra trigger con sensori a effetto Hall, basati su tecnologia di induzione elettromagnetica, che garantiscono una risposta più sensibile e una durata superiore nel tempo. I joystick ad alta precisione assicurano movimenti fluidi, rapidi e privi di deriva. Il controller supporta inoltre la funzione Turbo, sia automatica che manuale, permettendo la pressione continua di un pulsante senza sforzo.

61Gmtucqscl Ac Sl1500

Questa funzione riduce l'affaticamento delle dita e offre un vantaggio competitivo in svariati giochi. A completare il tutto c'è una batteria da 1000 mAh, il doppio rispetto ai controller standard, che garantisce fino a 18 ore di autonomia con una ricarica completa di circa 3 ore. Sul retro sono presenti due pulsanti programmabili, configurabili per singoli comandi o combinazioni.

