Con questo controller potrai giocare su PC, smartphone, Switch e Switch 2: in promo al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'interessante promozione sul controller ECHTPower che risulta essere compatibile con PC, smartphone, Switch e Switch 2 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 18% ed un prezzo totale e finale d'acquisto di 21,26€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qu giù: Il controller ECHTPower è progettato per offrire prestazioni elevate, stile e comfort in ogni sessione di gioco. Joystick e D-pad sono impreziositi da spettacolari luci LED personalizzabili, con 9 colori e 5 modalità di illuminazione tra cui scegliere.
Ulteriori dettagli
Dal punto di vista tecnico, ECHTPower integra trigger con sensori a effetto Hall, basati su tecnologia di induzione elettromagnetica, che garantiscono una risposta più sensibile e una durata superiore nel tempo. I joystick ad alta precisione assicurano movimenti fluidi, rapidi e privi di deriva. Il controller supporta inoltre la funzione Turbo, sia automatica che manuale, permettendo la pressione continua di un pulsante senza sforzo.
Questa funzione riduce l'affaticamento delle dita e offre un vantaggio competitivo in svariati giochi. A completare il tutto c'è una batteria da 1000 mAh, il doppio rispetto ai controller standard, che garantisce fino a 18 ore di autonomia con una ricarica completa di circa 3 ore. Sul retro sono presenti due pulsanti programmabili, configurabili per singoli comandi o combinazioni.