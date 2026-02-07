Hytale è il Minecraft 2 che Mojang non ci ha mai dato?

Dopo un lungo e travagliato sviluppo, Hytale sembra essere il nuovo Minecraft che molti stavano aspettando, anche se il gusto è quello di una grossa mod.

Avviando Hytale, uno ci prova a scrollarsi di dosso la sensazione di trovarsi di fronte a una specie di Minecraft 2, ma è davvero difficile. Le differenze ci sono, come vedremo, ma anche le somiglianze sono ineludibili. Del resto, è da lì che viene l'opera di Hypixel Studios, come vale la pena di ricordare. Lo sviluppo di Hytale iniziò nell'ormai lontano 2015 a opera di un gruppo di modder che gestiva un server di Minecraft, chiamato Hypixel. Da qui il nome della software house che ha poi portato avanti il progetto, fondata da Simon Collins-Laflamme e Philippe Touchette. Detta in breve, la motivazione principale per l'avvio della scissione fu un aggiornamento di Minecraft del 2014, che bloccò le microtransazioni dei singoli server che avevano effetto sul gameplay. Hypixel si trovò così con buona parte dei suoi ricavi decurtati e decise di mettersi in proprio, creando un clone del gioco di Mojang, ideato da Laflamme, che fu annunciato al pubblico nel 2018, ammassando un entusiasmo incredibile nella comunità dei giocatori più navigati di Minecraft. Cosa poteva andare storto?

10 anni di travaglio Dopo l'avvio, la lavorazione di Hytale fu tutt'altro che lineare già nei primi anni. Nel 2020 lo studio fu acquisito da Riot Games, affare che ai più sembrò la svolta che serviva per consentire al team di sviluppo di arrivare a meta, per così dire. Con il senno di poi, soldi a parte, rappresentò un grosso problema, tra crescita della portata del gioco, imposizioni piovute dall'alto e stravolgimenti della formula originale imposti da una dirigenza bramosa di avere il suo Minecraft. Così l'uscita, prevista inizialmente per il 2021, slittò di anno in anno, arrivando al 2024, quando fu annunciato il passaggio a un nuovo engine, operazione che comporta sempre molti rischi e rallentamenti, anche per i team più navigati. I colpi di scena, comunque, non finirono lì. È storia più che recente che a giugno 2025 Riot Games ha annunciato di punto in bianco la cancellazione del progetto e la chiusura di Hypixel. Dieci anni buttati nel secchio? Nemmeno per sogno. A quel punto, Collins-Laflamme decise di giocarsi il tutto per tutto e ha ricomprato Hytale e Hypixel da Riot, con un accordo andato in porto lo scorso novembre. Il salvataggio ha però imposto dei tempi molto contingentati allo studio, che ha dovuto pubblicare il gioco alla svelta, nel giro di due mesi, dopo che molti degli sviluppatori licenziati da Riot Games sono stati riassunti. Hytale ho molto di Minecraft visivamente Si è trattata di una scelta obbligata, visto che l'alternativa sarebbe stata il fallimento, vista l'esiguità di risorse a disposizione per proseguire la lavorazione. Così, il 13 gennaio 2026 Hytale è finalmente arrivato sul mercato in accesso anticipato, in uno stato dichiaratamente incompleto e acquistabile solo dal sito ufficiale. Il risultato? Numeri enormi, tanto che il team di sviluppo ha parlato di due anni di supporto finanziati soltanto con le prevendite e i primi dati hanno riportato di picchi di quasi 3 milioni di giocatori contemporanei. Ma com'è il gioco? Lo abbiamo provato per scoprirlo, anche perché eravamo tra quelli che lo stavano aspettando da tempo.

Simili ma diversi Giocando ad Hytale è possibile dire da dove proviene anche senza conoscerne tutta la storia. Ogni sistema o meccanica sembra nato dal dialogo tra gli sviluppatori e la scena dei modder di Minecraft, tanto che a uno sguardo superficiale non è difficile scambiarlo per una grossa mod, che mira a espandere il titolo di Mojang in ogni direzione. In Hytale, i mob sono molto diversi da quelli di Minecraft Dopo aver creato il nostro avatar, ci risvegliamo in un mondo formato da cubi e, piccone alla mano, dobbiamo andare a caccia di materiali, evitando i pericoli che ci minacciano. Ogni cubo rappresenta una risorsa differente e può essere scavato usando uno strumento specifico: accetta per gli alberi, piccone per i minerali, zappa per coltivare e così via. I materiali ottenuti possono essere combinati su vari tavoli da lavoro, per ottenere manufatti di ogni tipo, che vanno da strumenti più resistenti, ad armi, a decorazioni per il nostro rifugio. Cosa vi ricorda? Minecraft, la recensione Le somiglianze con Minecraft non sono effettivamente poche. Tanto per raccontarvi un aneddoto indicativo del punto, mentre lo provavo si è avvicinato mio figlio al PC e, dopo aver guardato per qualche minuto lo schermo, ha esclamato "che strana questa mod di Minecraft". Il feeling generale è quello e alcuni sistemi di gioco sono quasi sovrapponibili, anche se va detto che tante dinamiche, in particolare quelle di combattimento, sono effettivamente molto diverse. Un altro segno dei debiti di Hytale con Minecraft è stata appena iniziato a giocare. Sostanzialmente ho iniziato la prima partita sapendo perfettamente ciò che dovevo fare e le azioni da compiere per farlo. Per fare un paragone, è stato come provare un programma di grafica dopo tanti anni che se n'è usato un altro: le icone sono diverse, il posizionamento dei menu anche, ma le funzioni essenziali sono più o meno le stesse e tutto ciò che bisogna fare per abituarsi al nuovo ambiente di lavoro è individuarle e farci l'abitudine, studiando solo le funzioni differenti. Hytale porta l'agricoltura a un livello altissimo Capirete anche voi che cognitivamente il lavoro è molto ridotto rispetto a quello che bisogna fare partendo da zero. In questo senso Hytale sembra quasi certo che il suo giocatore ideale provenga da Minecraft e non si preoccupa molto di spiegarsi. Vero è che si trova ancora in accesso anticipato, ma è indubbio che abbia una consapevolezza estrema del suo target, almeno in questo momento. Sarà anche per questo che Hypixel ha deciso di metterlo in vendita solo tramite il suo sito ufficiale: così da scremare il pubblico e avere solo i giocatori più motivati, quelli che di solito offrono più supporto e meno lamentele.

Sistemi a confronto Ora, come dicevo Hytale ha molte idee che sembrano nate dialogando con la scena modder di Minecraft, che in alcuni casi sembrano essere una risposta a richieste pressanti mai soddisfatte ufficialmente da Mojang, ma che sono state gestite dalla comunità. In altri è evidente come si sia partiti da una base comune, espandendo il tutto in una diversa direzione. Lo si può capire già da alcuni dettagli, apparentemente banali, ma che fanno una grande differenza. Il primo è la disponibilità immediata di una bussola, integrata nell'interfaccia, che mostra i punti cardinali e la posizione del rifugio principale del giocatore (quello dove si è impostato il punto di spawn), oltre che quella delle sue morti. In Minecraft vanilla (senza mod) per ritrovare un rifugio bisogna usare dei metodi più artigianali, come costruire punti di riferimento (chi non ha mai eretto una colonna di terra con una torcia in cima davanti al proprio rifugio?) o segnarsi le coordinate. In Hytale ci sono molteplici banchi da lavoro Il secondo dettaglio è visibile nel taglio degli alberi, lì dove in Minecraft il giocatore deve tagliare a mano ogni sezione dell'albero, creando stranezze come chiome fluttuanti che spariscono da sole, nel titolo di Hypixel basta abbattere i cubi della base per far cadere tutti gli altri. Comodo e veloce, ma non solo. Basta dare uno sguardo ai database di Curseforge, la più grande piattaforma di mod per Minecraft Java Edition, per trovare decine di mod che danno lo stesso effetto nel titolo di Mojang. Insomma, molte delle scelte di design di Hytale sembrano risposte a esigenze espresse nel corso degli anni proprio dai giocatori di Minecraft, come a volerli coccolare. Gli stessi sistemi di crafting e di combattimento sembrano pensati per fare contrasto con quelli del gioco di Mojang. Prendiamo il primo: in Minecraft è incentrato sul banco da lavoro e la forgia, con gli altri strumenti costruibili che gli fanno da corollario. Quindi tutto l'essenziale è costruibile usando questi due strumenti, con gli altri che servono per le funzioni avanzate, come incantare armi e corazze, creare mappe o cucire bandiere. Per dire, il pane si cucina sul banco da lavoro, mentre la carne si può cucinare nella forgia. Si tratta di semplificazioni accettate dalla comunità, ma non per questo poco criticate. Il mondo di Hytale è più vario di quello di Minecraft In Hytale ogni strumento ha una sua funzione, con il banco da lavoro che serve per creare gli oggetti base. Inoltre, sono sbloccabili vari livelli che consentono di creare oggetti avanzati di ogni tipo, rendendo la progressione più profonda di quella di Minecraft. In entrambi i casi il vincolo effettivo imposto alla progressione è il reperimento dei giusti materiali, ma chiaramente le scelte di progettazione fatte in Hytale producono un gameplay più stratificato, con il giocatore che può darsi degli obiettivi diversi e più mirati. Quindi, le armi hanno il loro banco da lavoro, le corazze il loro, i cibi più complessi richiedono una cucina, mentre per fare dei mobili c'è bisogno di un tavolo specifico. Anche la manipolazione dei blocchi da costruzione è staccata da quella degli strumenti base. Insomma, c'è più varietà e più mobilità in fase di crafting rispetto a Minecraft, con alcuni oggetti legati a ricette più complesse che richiedono un numero di materiali maggiore. Ad esempio, per creare equipaggiamento di ferro, occorre trovare anche un certo numero di pezzi di stoffa, che si ottengono uccidendo dei nemici. Un'altra novità rilevante del sistema è quella di come ogni banco da lavoro non consideri solo l'inventario del personaggio per prendere i materiali, ma guardi a tutto quanto si è stipato nei forzieri distribuiti per il rifugio. In questo modo si possono depositare i materiali trovati e usarli comunque, senza doverli rimettere nell'inventario, con alcune eccezioni (come i blocchi da costruzione). In Hytale si possono costruire molte armi diverse Parlando del sistema di combattimento, anche qui si è lavorato molto per aumentarne la profondità, senza perdere l'immediatezza di quello di Minecraft. In Hytale non solo ci sono più armi costruibili: spade, coltelli, mazze, asce, archi, balestre e quant'altro, ma si combatte in modo molto diverso dal titolo di Mojang. Quindi non si agita più l'arma cercando di colpire nel momento giusto, andando a ritmo o indietreggiando per non subire colpi di risposta, o magari infilando un colpo in salto per eseguire un critico, con lo scudo che diventa una corazza impenetrabile anche dagli assalti delle orde, ma si alternano in modo più dinamico attacco e difesa, con i feedback dei colpi che sono molto più "fisici" e soddisfacenti. Inoltre, non ci sono solo i colpi base, ma anche degli attacchi speciali, compresi quelli caricati, mediamente più potenti. Lo scudo stesso è molto diverso da quello di Minecraft. Intanto ce ne sono di più tipi, inoltre quando si para un colpo, la barra di stamina cala e nel caso in cui si esaurisca, lascia il personaggio completamente scoperto. In questo modo non ci si può barricare e bisogna trovare delle tattiche alternative per combattere con alcuni nemici più forti, o contro dei gruppi. Inoltre, a rendere più dinamici gli scontri è la vita stessa, che non si recupera quando la barra delle fame è piena, ma quando si mangia o si bevono pozioni apposite. Quindi è legata direttamente ai consumabili e non allo stato di sazietà del personaggio.

I nemici ed esplorazione I nemici di loro sono abbastanza vari e non appaiono solo di notte. Per adesso non ho individuato il "creeper" di Hytale, ossia un mob iconico capace di caratterizzare l'intero gioco, ma c'è da dire che non si tratta di qualcosa di costruibile a tavolino e che lo stesso creeper è stato un grosso colpo di fortuna, considerando che il suo mito è nato da un bug. In Hytale ci sono molti nemici diversi Comunque sia, nel titolo di Hypixel troviamo un po' di tutto: goblin, golem, streghe, vermi, ragni, tigri, lupi famelici, degli strani bufali e varie creature volanti, alcune davvero pericolose. Anche il mare ha i suoi pericoli, per un cast che, complessivamente, sembra uscito da un gioco di ruolo fantasy. Detto questo, ciascuna creatura ha i suoi schemi d'attacco, generalmente più vari di quelli dei mob di Minecraft, che nella maggior parte dei casi sono molto diretti e poco inclini a fare altro che caricare verso il giocatore. Qui i mob più intelligenti possono parare i colpi o usare strategie differenti, con alcuni che si prendono il loro tempo prima di caricare. Niente di troppo complesso, ma sicuramente è un passo avanti rispetto alla concorrenza, quantomeno in termini di varietà e di coinvolgimento. Anche l'esplorazione è frutto della filosofia illustrata nel resto dell'articolo. Girando per il mondo di Hytale si incontrano rovine di tipi differenti, villaggi con abitanti amichevoli o ostili, singole capanne occupate da diverse creature, grandi edifici e tanti elementi naturali caratterizzanti i diversi biomi, che rendono gustoso andarsene in giro per scoprire tutto. Difficilmente si finisce per vagare decine di minuti senza trovare nulla e, in generale, la maggiore varietà del level design rende più interessante visitare i singoli luoghi, anche quelli che già si conoscono. Lo stesso sottosuolo è molto ricco da questo punto di vista, tra laghi infuocati, templi sotterranei, miniere più focalizzate e quant'altro. Hytale lavora molto sullo stile Non che in Minecraft manchi varietà, considerando tutto, ma qui c'è una maggiore organicità e, come per l'esplorazione all'aperto, si corre meno il rischio di girare per tanto tempo a vuoto, senza trovare alcunché di interessante. In tutto questo, possiamo confermarvi che alcuni principi base di Minecraft sono stati seguiti quasi alla lettera, come il posizionamento a maggiori profondità dei materiali più rari. Certo, la generazione casuale dei mondi di gioco può creare delle eccezioni, ma sono appunto tali.

Quindi, Hytale ci è piaciuto? Pur essendo ancora molto acerbo, assolutamente sì. Allo stesso tempo, mentre giocavamo, ci siamo posti più volte il problema di come riuscirà a far emergere la sua personalità, visti gli indubbi debiti che ha verso Minecraft. Scavando in profondità, è facile vedere l'enorme lavoro concettuale fatto dagli sviluppatori per distanziarsi il più possibile dalla loro principale fonte d'ispirazione. Allo stesso tempo è impossibile non chiedersi perché qualcuno di punto in bianco dovrebbe smettere di scavare minerali in Minecraft, abbandonando magari una comunità in cui gravita da anni, per prendere a farlo in Hytale, curiosità per la novità a parte. L'impressione è che il titolo di Hypixel potrà avere sì un grande successo (ha già venduto bene, del resto), ma rischiando di rimanere nell'ombra del rivale, a meno che non arrivi qualche novità eclatante che gli consenta di scrollarselo di dosso definitivamente.