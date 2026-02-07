A quanto pare gli autori della serie TV di Baldur's Gate chiederanno consigli a Larian Studios al fine di realizzare una trasposizione che risulti fedele allo straordinario lavoro compiuto dal team di sviluppo, disinnescando così uno dei più grandi timori di questo progetto.

"È pazzesco pensare che una storia cominciata nella piccola sala conferenze di un hotel si sia poi evoluta fino a diventare una narrazione così ispirata da trasformarsi in una serie televisiva prodotta da HBO", ha scritto Swen Vincke, CEO di Larian, contestualmente all'annuncio ufficiale dello show.

"Abbiamo lavorato duramente per rendere Baldur's Gate 3 all'altezza della sua eredità. I suoi personaggi e le sue storie sono il risultato del lavoro congiunto di molti team, e credo di poter parlare a nome di tutti dicendo che troveranno questa cosa davvero fantastica e sperano che il progetto sia animato dallo stesso grado di passione."

"I finali di BG3 sono stati pensati per fungere da terreno narrativo per nuove avventure. Ci sono moltissime direzioni possibili, e non vedo l'ora di scoprire quali sceglieranno Craig e il suo team. Mi ha contattato per fare due chiacchiere, quindi avremo l'occasione di condividere con lui i nostri pensieri."