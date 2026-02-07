Sony pubblica un teaser degli auricolari WF-1000XM6 e conferma la data di uscita

Sony ha pubblicato un teaser dei nuovi auricolari WF-1000XM6 , confermando la loro data di uscita. Ebbene, il loro debutto è davvero imminente. Solo pochi giorni fa abbiamo avuto l'opportunità di sbirciare alcune immagini che ci hanno svelato in anteprima il design. Con la presentazione ufficiale sapremo finalmente se quelle indiscrezioni corrispondono alla realtà.

Manca poco all’uscita dei nuovi auricolari

Il teaser è decisamente breve e misterioso: solo alcuni piccoli dettagli vengono mostrati, mentre il resto è avvolto dall'oscurità. Da ciò che riusciamo a intravedere, il design sembrerebbe praticamente identico a quanto mostrato qualche giorno fa. La custodia di ricarica assume forme meno morbide rispetto al modello precedente, mentre gli auricolari sarebbero a forma di pillola, proprio come abbiamo potuto vedere. Ciò che è certo è che gli auricolari faranno il loro debutto la prossima settimana, precisamente il 12 febbraio, quindi manca pochissimo.

Sfortunatamente non sono stati svelati dettagli tecnici finora, quindi siamo curiosi di scoprire quali saranno gli effettivi miglioramenti. Una pagina di annuncio di un rivenditore, successivamente rimossa, menzionava la cancellazione attiva del rumore, la modalità audio ambientale e la classificazione IPX4, quindi non ci resta che attendere ulteriori informazioni concrete.