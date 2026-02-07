Isabela Merced è la protagonista del film di The House of the Dead

Il film di The House of the Dead avrà per protagonista Isabela Merced, l'attrice americana di origini peruviane che abbiamo visto di recente nella serie televisiva di The Last of Us e in film come Superman e Alien: Romulus.

Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo che la Merced andrà a interpretare nella trasposizione cinematografica della serie sparatutto targata SEGA, ma probabilmente vestirà i panni di un'agente della AMS, l'organizzazione internazionale nata per affrontare minacce come quelle legate a un'apocalisse zombie.

"The House of the Dead è un gioco che amo da molti anni, e sono oltremodo entusiasta di portarlo sul grande schermo con un talento così emozionante come Isabela al centro del progetto", ha dichiarato il regista Paul W.S. Anderson.

"Immaginiamo questo progetto come l'inizio di un franchise di grande portata, che possa essere capace di esplorare il ricco mondo e la mitologia creati da SEGA attraverso un'intera serie di film", ha aggiunto Anderson.