Isabela Merced è la protagonista del film di The House of the Dead

I produttori del film di The House of the Dead hanno annunciato che Isabela Merced sarà la protagonista della pellicola: è l'attrice di The Last of Us e Superman.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   07/02/2026
Isabela Merced

Il film di The House of the Dead avrà per protagonista Isabela Merced, l'attrice americana di origini peruviane che abbiamo visto di recente nella serie televisiva di The Last of Us e in film come Superman e Alien: Romulus.

Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo che la Merced andrà a interpretare nella trasposizione cinematografica della serie sparatutto targata SEGA, ma probabilmente vestirà i panni di un'agente della AMS, l'organizzazione internazionale nata per affrontare minacce come quelle legate a un'apocalisse zombie.

"The House of the Dead è un gioco che amo da molti anni, e sono oltremodo entusiasta di portarlo sul grande schermo con un talento così emozionante come Isabela al centro del progetto", ha dichiarato il regista Paul W.S. Anderson.

Il regista del nuovo film di The House of the Dead promette che rifletterà l'esperienza del videogioco

"Immaginiamo questo progetto come l'inizio di un franchise di grande portata, che possa essere capace di esplorare il ricco mondo e la mitologia creati da SEGA attraverso un'intera serie di film", ha aggiunto Anderson.

SEGA ci crede tantissimo

Sebbene il remake di The House of the Dead non abbia scatenato grandi entusiasmi, non c'è dubbio che il franchise rientri fra i classici arcade di SEGA e goda di una grande popolarità, specie fra i videogiocatori della vecchia guardia.

"Lavorare con Isabela rappresenta un'opportunità entusiasmante perché incarna perfettamente il personaggio dell'eroina, portando un'energia dinamica alla produzione", ha dichiarato il produttore Toru Nakahara.

"Siamo determinati a creare un'esperienza visivamente sorprendente e immersiva, introducendo attori carismatici e creature terrificanti che daranno vita all'universo di The House of the Dead sul grande schermo."

Isabela Merced è la protagonista del film di The House of the Dead