The House of the Dead: Remake, primi voti non proprio entusiastici per il gioco

The House of the Dead: Remake, la riedizione dello sparatutto arcade di SEGA per Nintendo Switch, sta ricevendo voti non propriamente entusiastici nelle prime recensioni pubblicate finora:

IGN - 6

GamingBible - 5

Chiaramente aggiorneremo l'elenco man mano che usciranno ulteriori valutazioni, ma per il momento sembra che il gioco non abbia convinto a causa di un comparto tecnico mediore e di un sistema di controllo inadeguato.

Quest'ultimo aspetto pesa inevitabilmente parecchio, vista la natura dell'esperienza: uno sparatutto con pistola adattato ai comandi a rilevazione di movimento di Nintendo Switch che però non si comporta come ci si augurava.

In uscita domani, The House of the Dead: Remake restituisce dunque l'idea di una conversione realizzata pensando alla base installata della console ibrida Nintendo piuttosto che all'effettiva qualità del risultato.

La nostra recensione del gioco arriverà a brevissimo e avremo dunque modo di fare il punto su questi giudizi: la stampa internazionale è stata finora troppo severa?