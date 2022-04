Twitter sta per aggiungere un'opzione di modifica, ma con dei limiti per evitare abusi

Dopo anni, Twitter è quasi pronta ad aggiungere un'opzione molto richiesta dagli utenti: la possibilità di modificare i testi di un tweet dopo averlo pubblicato. L'arrivo è previsto per i "prossimi mesi", ma solo per gli utenti di Twitter Blue, che potranno provarlo in anteprima. Inoltre, saranno imposti dei limiti per evitare che vi sia un abuso di questa opzione.

L'informazione è stata condivisa direttamente dall'account Twitter Comms, come potete vedere qui sotto. Viene spiegato che i lavori sull'opzione di modifica dei testi sono iniziati lo scorso anno e che, no, l'idea non è nata in seguito a un sondaggio. "Nei prossimi mesi", come detto, sarà resa disponibile per Twitter Blue, per poter capire cosa funziona, cosa no e cosa è possibile realizzare.

Inoltre, Jay Sullivan - VP della divisione Consumer Product - ha affermato che l'opzione di modifica è la funzione più richiesta dagli utenti di Twitter da anni. La compagnia vuole inserirla, ma in "modo sicuro". Viene spiegato che "senza imporre limiti di tempo, controlli e trasparenza riguardo a cosa è stato modificato, la funzione potrebbe essere utilizzata in modo scorretto per alterare le conversazioni pubbliche originali. Proteggere l'integrità delle conversazioni pubbliche è la nostra priorità quando ci approcciamo alla questione".

Una funzione di modifica era stata discussa da Twitter anche gli scorsi anni. Nel 2018 erano già state espresse preoccupazioni sulla possibilità di un abuso di tale funzione, mentre nel 2020 era addirittura stato detto che "probabilmente non sarebbe mai stata aggiunta". Chiaramente così non è.

Vi ricordiamo anche che Twitter è stato bloccato in Russia completamente.