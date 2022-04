Hearthstone, Anno dell'Idra: data di inizio e novità principali, tra carte e miglioramenti

Blizzard ha presentato le novità principali dell'Anno dell'Idra di Hearthstone, il suo gioco di carte collezionabili online. Ha presentato il numero di carte che saranno aggiunte, il miglioramento all'esperienza di gioco e la data di inizio del nuovo Anno, ovvero il 12 aprile 2022.

La descrizione ufficiale del nuovo anno di Hearthstone recita: "Le lancette del grande orologio nel cielo di Hearthstone stanno per spostarsi in avanti di nuovo! Esatto, è quasi arrivato il momento di salutare l'Anno del Grifone per prepararsi a quello che succederà nella Locanda. L'Anno dell'Idra inizierà il 12 aprile, con il lancio di Rotta per la Città Sommersa. Il set Principale crescerà fino a includere 250 carte, con 72 che torneranno nella rotazione in versione modificata, e l'aggiunta di carte classiche come Reno Jackson e il Piromante Selvaggio."

Anno dell'Idra di Hearthstone

Viene anche spiegato che con l'Anno dell'Idra di Hearthstone vi saranno vari miglioramenti: un esempio è la possibilità di scegliere un modello eroe casuale, l'introduzione delle segnalazioni in gioco, e un aumento complessivo delle performance del client.

Le novità di Hearthstone includono anche: