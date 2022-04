PS5 introvabile in Giappone, alcuni negozi fermano le prenotazioni

PS5 risulta essere ancora introvabile in Giappone, al punto che alcuni negozi hanno fermato le prenotazioni: lo riferisce il noto consulente videoludico Serkan Toto in un post su Twitter.

Se avete letto l'approfondimento del nostro Alan Corona sull'acquisto di PS5 in Giappone, saprete che Sony ha messo in atto una serie di misure piuttosto restrittive al fine di evitare il fenomeno del bagarinaggio.

Sembra tuttavia che il problema sia a monte: mancano le scorte e così gli utenti in molti casi non possono neppure prenotare e mettersi in fila per la prossima fornitura, come scrive Toto.

"A oltre sedici mesi dal lancio, PlayStation 5 è ancora impossibile da trovare nei negozi in Giappone", si legge nel post. "Questo punto vendita LABI a Shibuya è arrivato addirittura a rimuovere i placeholder della console, lasciando solo un'unità da esposizione e qualche gioco."

"Non sono inoltre presenti liste di attesa a cui registrarsi", ha aggiunto il consulente, mettendo in evidenza una situazione davvero difficile per i rivenditori nipponici, che tuttavia si ripete più o meno uguale qui in occidente.