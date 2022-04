Astro's Playroom: update 1.7 pubblicato dopo 340 giorni dall'1.6, ecco quanto pesa

Team Asobi, studio di sviluppo di PlayStation Interactive Entertainment facente parte dei PlayStation Studios, ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Astro's Playroom. Precisamente, parliamo dell'update 1.7 che arriva circa 340 giorni dopo l'update 1.6. Il peso di questa patch è 158 MB. Al momento non abbiamo informazioni sulle modifiche apportate.

L'informazione è stata condivisa da PlayStation Game Size. Come potete vedere nella coppia di tweet qui sotto, l'account segnala che l'update 1.700.000 è stato pubblicato per Astro's Playroom. Indica anche che sono passati circa 340 giorni dal precedente aggiornamento e infine, nel secondo tweet, indica il peso della patch.

Si tratta di una situazione strana. È passato molto tempo dall'ultimo aggiornamento e Astro's Playroom è "solo" un prodotto gratuito pensato per permettere ai giocatori di PS5 di capire subito, all'acquisto della console, le potenzialità del DualSense, il controller di PlayStation 5. Un nuovo aggiornamento dopo così tanto tempo non è la norma.

Come detto, però, per il momento non sappiamo quali siano le novità incluse in questo aggiornamento. I giochi PS5, inoltre, non indicano una patch note per gli update, quindi è impossibile controllare semplicemente tramite la console. In caso di novità, non mancheremo di aggiornarvi.

Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di Astro's Playroom.