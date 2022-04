Tiny Tina's Wonderlands meglio su PS5 o Xbox Series X|S? Digital Foundry risponde

Tiny Tina's Wonderlands è stato messo a confronto su PS5 e Xbox Series X|S nell'immancabile analisi tecnica effettuata da Digital Foundry, che punta a indicarci quale sia la versione migliore del gioco.

Come spiegato nella recensione di Tiny Tina's Wonderlands, il gioco mette a disposizione sulle console next-gen due modalità grafiche: la prima gira a 4K dinamici e 60 fps, la seconda a 1080p e 120 fps, chiaramente sui display che supportano tale frequenza di aggiornamento.

Giocando a 4K e 60 fps le prestazioni appaiono molto simili fra le due piattaforme, mentre passando ai 120 fps sembra che PlayStation 5 abbia qualche difficoltà rispetto a Xbox Series X nel puntare al target e soffre dei soliti problemi derivanti dal mancato supporto alla VRR.

Xbox Series S si pone inevitabilmente come il fanalino di coda, con un'unica modalità grafica a 1440p e 60 fps che tuttavia non si comporta in maniera irreprensibile, specie durante le sequenze più caotiche e movimentate.