Xbox Series X|S vende più di PS5 e Switch a marzo 2022 in UK, ma ci sono sempre meno console

Il mese di marzo 2022 ha visto, in UK, la vittoria di Xbox Series X|S in termini di vendite. La console di Microsoft è stata in grado di superare sia PS5 che Nintendo Switch, ma il numero di console a disposizione è sempre meno.

L'informazione è stata condivisa da Christopher Dring, di GamesIndustry.biz, ed è stata ampliata da Benji-Sales. Dring afferma, in traduzione: "Marzo è stato un altro duro mese per le scorte di console nel Regno Unito. Particolarmente per PS5, sebbene la situazione sia migliorata rispetto a febbraio. Xbox Series S e X hanno raggiunto il proprio massimo a marzo, principalmente per l'arrivo di più console X. Tutte e tre le piattaforme hanno visto un calo delle vendite anno-su-anno."

Benji-Sales aggiunge anche che questi risultati arrivano in seguito all'aumento del numero di spedizioni di Xbox Series X negli Stati Uniti.

Nel complesso, quindi, è Xbox Series X|S a dominare il mese di marzo, ma comunque non è una situazione particolarmente positiva. I limiti di scorte, e quindi di produzione, continuano a mettere in difficoltà Microsoft e Sony (ma in parte anche Nintendo), che non possono mettere in circolazione un numero sufficiente di console.

Non aiutano ovviamente i bagarini, anche se in terra nipponica vi sono alcuni metodi per limitarne il potere. Ecco un nostro articolo dedicato nel quale vi spieghiamo che abbiamo acquistato PS5 in Giappone e provato le tattiche di Sony contro i bagarini.