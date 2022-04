Netflix, film e serie TV più visti in Italia: la classifica ufficiale al 3 aprile 2022

La classifica dei film e delle serie TV più visti su Netflix in Italia si aggiorna con le rilevazioni dal 28 marzo al 3 aprile 2022, che vedono il ritorno in vetta di The Adam Project, il film con Ryan Reynolds.

Netflix, i film più visti in Italia dal 28 marzo al 3 aprile 2022



The Adam Project In Buone Mani Sempre più Bello La Famiglia Addams Granchio Nero 6 Underground Il Potere del Cane Trust no One Arrivano i Prof Tolo Tolo

Netflix, le serie TV più viste in Italia dal 28 marzo al 3 aprile 2022



Bridgerton - stagione 2 Bridgerton - stagione 1 Pretty Little Liars - stagione 1 Pretty Little Liars - stagione 2 Inventing Anna Pretty Little Liars - stagione 3 Regina del Sud - stagione 5 Snowpiercer - stagione 3 Top Boy - stagione 2 Top Boy - stagione 1

Per quanto riguarda invece le serie televisive, continua a dominare Bridgerton, che occupa sia la prima che la seconda posizione, rispettivamente con la seconda e la prima stagione dello show, seguito da Pretty Little Liars.

La terza stagione di Snowpiercer debutta invece all'ottavo posto: parliamo della riduzione episodica della graphic novel creata da Jacques Lob e Jean-Marc Rochette, da cui è già stato tratto il film del 2013 con Chris Evans.