Altri licenziamenti in casa Embracer: è la volta di Lost Boys Interactive, studio di supporto di Diablo 4

Altri licenziamenti

"Riconosciamo l'impatto di questa decisione sui membri del nostro team, che hanno contribuito enormemente al nostro successo", ha dichiarato Shaun Nivens, CEO di Lost Boys Interactive. "Le decisioni che coinvolgono riduzioni di personale non vengono mai prese alla leggera e questa azione è stata intrapresa solo dopo aver considerato tutte le altre opzioni disponibili. Siamo impegnati a supportarli in ogni modo possibile durante questa transizione".

Questa non è la prima tornata di licenziamenti dentro Lost Boys Interactive. A inizio anno aveva infatti perso 125 dei suoi 400 dipendenti. Il numero di licenziati degli ultimi giorni non è invece stato reso noto. In totale, comunque, l'industria nel suo complesso dovrebbe aver perso più di 12.000 posti di lavoro dall'inizio dell'anno.

Per chi non lo sapesse, uno studio di supporto viene così chiamato perché viene ingaggiato per aiutare nello sviluppo dei videogiochi più grossi, dando appunto supporto al team principale, spesso su aspetti specifici della produzione. La maggior parte dei giochi tripla A di ultima generazione è stato realizzato anche grazie ai vari studi di supporto sparsi per il mondo.