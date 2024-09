Gli italiani SEEP hanno lanciato Ninja 1987, per farci tornare a giocare in stile NES

SEEP, prolifico team italiano specializzato in giochi dal gusto retrò, ha lanciato Ninja 1987, che già dal titolo è tutto un programma. Sostanzialmente è un action platform ispirato ai classici per NES, in particolare i Ninja Gaiden. Della vecchia console di Nintendo viene ripreso anche lo stile grafico, per la gioia degli appassionati di retrogaming.