Gearbox: licenziamenti colpiscono il team Lost Boys Interactive, all'interno di Embracer

Non sono chiare, al momento, le dimensioni di questi tagli al personale , ma secondo alcune fonti interne si tratterebbe di una "sostanziosa" porzione della compagnia che sarebbe stata praticamente eliminata, in quelli che vengono definiti "licenziamenti di massa".

Continuano i licenziamenti all'interno di Embracer Group , in particolare per quanto riguarda Gearbox e il suo team interno Lost Boys Interactive , studio forse meno noto ma comunque di dimensioni ragguardevoli, avendo circa 400 dipendenti.

Embracer Group continua il ridimensionamento

Tiny Tina's Wonderlands è uno dei giochi più recenti a cui ha lavorato il team

Uno di questi ex-dipendenti, Jared Pace, ha riferito al sito Aftermath che i tagli al personale hanno riguardato tutti i livelli dell'organico, ma al momento non ci sono ancora dati precisi riguardanti la quantità di persone coinvolte.

Fondato nel 2017, il team Lost Boys Interactive ha contribuito allo sviluppo di vari titoli come Tiny Tina's Wonderlands, Diablo IV e The Quiet Man, tra gli altri. Nel 2022 è stato acquisito in blocco da Gearbox, che nel giro di un anno ha quasi raddoppiato l'organico, per poi passare a un taglio drastico.

Anche questa manovra rientra nei numerosi tagli al personale effettuati fin qui da Embracer Group, a causa anche del famoso accordo saltato per il finanziamento da parte del gruppo d'investimento dell'Arabia Saudita che ha privato il gruppo di una prospettiva di 2 miliardi di dollari nelle casse.

I licenziamenti, tuttavia, sono purtroppo comuni a questo punto in tutta l'industria tecnologica e videoludica, come abbiamo visto solo negli ultimi giorni con quelli effettuati da Twitch, Unity e tanti altri.