Sega: Shuji Utsumi, veterano di PlayStation, è ora a capo della divisione occidentale

Sega Sammy ha infatti annunciato diversi cambiamenti strutturali di recente, tra i quali la creazione di una vera e propria nuova compagnia chiamata "Sega Fave", che rappresenterà anche un pilastro importante della compagnia, gestendo tutta la parte relativa agli arcade ai parchi giochi e al business di Sega Toys. Oltre ad avere un nome particolarmente curioso soprattutto per chi abita in Toscana.

Un grande curriculum

Shuji Utsumi

Fu infatti un elemento fondamentale nella creazione e lancio della prima PlayStation e nella costituzione di Sony Computer Entertainment, in particolare per il lancio della console in Nord America, e in seguito ha lavorato al lancio del Dreamcast al di fuori del Giappone.

Utsumi aveva lasciato Sega nei primi 2000, dopo essere stato produttore esecutivo di numerosi giochi di successo per la compagnia in questione. Successivamente passato Disney, ha avuto un ruolo chiave anche nella creazione del brand Kingdom Hearts, facendo in un certo senso da collegamento tra la compagnia americana e Square Enix.

In seguito ha fondato Q Entertainment insieme a Tetsuya Mizuguchi ed è poi tornato in Sega nel 2020. La compagnia sta attraversando un periodo di valorizzazione e rilancio del catalogo storico, con il prossimo ritorno sul mercato di vari remake e reboot di classici come Jet Set Radio, Golden Axe, Shinobi e Crazy Taxi.