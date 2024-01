Don't Nod ripercorre il suo 2023 e ci prepara al 2024 con un video celebrativo

Don't Nod ha pubblicato una sorta di retrospettiva del suo 2023 con un interessante video celebrativo che ripercorre i risultati ottenuti nell'anno appena concluso, in particolare per quanto riguarda le uscite sul mercato sia sul fronte dello sviluppo che del publishing, oltre a prepararci per le novità del 2024.

Il 2023 è stato infatti un anno importante per Don't Nod, che ha visto affermarsi l'etichetta francese anche come editore e non solo come team di sviluppo, avendo completato una transizione di notevole rilievo per uno studio che era partito da dimensioni esigue.

Nel video possiamo dunque vedere alcuni eventi importanti di questo anno appena trascorso.

Tra i giochi lanciati troviamo alcune produzioni interne e vari indie che sono stati pubblicati sotto la nuova etichetta Don't Nod per il publishing, come Gerda: A Flame in Winter, Harmony: The Fall of Reverie e Jusant, peraltro tutti accolti in maniera notevolmente positiva.