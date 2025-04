Il Tape 2 di Lost Records: Bloom & Rage è disponibile da oggi, ecco il trailer

Le protagoniste del gioco, ormai adulte, vengono chiamate a ricostruire gli eventi rimossi (o forse nascosti) di quel lontano passato, nel tentativo di fare chiarezza su ciò che è davvero accaduto. Alcune verità, tuttavia, non vogliono essere ricordate.

Lost Records: Bloom & Rage, la recensione del nuovo gioco dagli autori di Life is Strange

Questa seconda parte rappresenta un netto cambio di tono rispetto al Tape 1 : mentre quest'ultimo raccontava la giovinezza, le promesse d'amicizia e le vibrazioni tipiche di un'estate irripetibile nel 1995, Tape 2 ci proietta in un 2022 fatto di misteri, traumi sopiti e persino elementi sovrannaturali.

Il Tape 2 può essere scaricato gratuitamente dai possessori del gioco, mentre chi procede all'acquisto adesso troverà nel pacchetto entrambi i "nastri" e potrà seguire le vicende di Swann e delle sue amiche per intero, nell'ambito di un'esperienza narrativa coinvolgente e intensa.

Il Tape 2 di Lost Records: Bloom & Rage è disponibile da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, come conferma l'inquietante trailer pubblicato per l'occasione da Don't Nod: il cambio di atmosfera rispetto alla prima parte dell'avventura è evidente.

Il degno erede di Life is Strange?

Presente anche nella line-up di aprile di PlayStation Plus per gli abbonati di livello Extra e Premium, il Tape 2 di Lost Records: Bloom & Rage mantiene l'approccio al gameplay tipico delle avventure sviluppate da Don't Nod, con il suo focus sulla narrazione, le scelte e la costruzione dei rapporti fra i personaggi.

Da questo punto di vista, non c'è dubbio che il gioco possa essere considerato in qualche modo un erede spirituale di Life is Strange: se avete amato quell'esperienza, difficilmente resterete delusida Lost Records.