Warner Bros. dice a che punto è The Hunt for Gollum, il film de Il Signore degli Anelli

Ricordiamo The Hunt for Gollum descriverà nel dettaglio una parte della storia che si svolge a metà de La Compagnia dell'Anello , ma che nel film viene trascurata. Dopo che Bilbo lascia la Contea e Frodo eredita l'Unico Anello, Gandalf parte alla ricerca del minaccioso artefatto. Chiede l'aiuto di Aragorn per rintracciare Gollum e ottenere maggiori informazioni.

Questo ci conferma ulteriormente che il film de Il Signore degli Anelli non sarà pronto per il prossimo anno , visto che riprese e post produzione durano molto per progetti di questo tipo.

In tale occasione, Abdy ha dichiarato che la sceneggiatura di The Hunt for Gollum non è ancora completa, ma si aspetta che venga consegnata il mese prossimo.

Gli amministratori delegati della Warner Bros. Pictures , Pam Abdy e Mike de Luca, hanno parlato con Deadline in un'intervista dei loro piani per lo studio.

Le parole di Warner Bros. su The Hunt for Gollum

"Tra le cose che ci entusiasmano, c'è Andy Serkis che farà il film su Gollum", ha detto. "Abbiamo appena avuto un check-in dinamico con Philippa Boyens su Gollum, e credo che stiamo per ricevere la sceneggiatura, a maggio".

Boyens ha co-scritto le sceneggiature della trilogia de Il Signore degli Anelli nei primi anni 2000, insieme a Peter Jackson e Fran Walsh. Tutti e tre tornano come produttori in The Hunt for Gollum, anche se Boyens è l'unica a tornare come sceneggiatrice. È coautrice della nuova sceneggiatura insieme alla figlia Phoebe Gittins e al partner di Gittens Arty Papageorgiou. Il film sarà diretto da Serkis, che riprenderà il suo ruolo di Gollum/Smeagol.

Ricordiamo anche che all'inizio dell'anno Serkis aveva avvertito i fan che probabilmente The Hunt for Gollum non sarebbe arrivato nel 2026. In un'intervista rilasciata a febbraio a The Direct, Serkis ha dichiarato che il nuovo obiettivo è quello di uscire nel dicembre del 2027.

In attesa di novità, vi segnaliamo una notizia che dovrebbe farvi sorridere: The Hunt for Gollum nasce dalla popolarità del gioco Daedalic, per l'Hollywood Reporter.