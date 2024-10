The Hunt for Gollum è diviso in due parti? Sceneggiatrice risponde e dice che ci sarà tanto spazio per Gandalf

La saga de Il Signore degli Anelli è più che attiva in questi anni e uno dei prossimi prodotti in arrivo è The Hunt for Gollum . Si è parlato molto di questo progetto, con varie speculazioni riguardo a dettagli come il numero di film effettivo.

Cosa ha detto la sceneggiatrice de Il Signore degli Anelli

"Posso dirvi definitivamente che non si tratta di due film!" ha dichiarato a Empire la sceneggiatrice de Il Signore degli Anelli, Philippa Boyens. "Si è trattato di un vero e proprio malinteso che si è verificato perché abbiamo iniziato a lavorare, concettualmente, su due diversi film live-action. Il primo è The Hunt for Gollum, il secondo è ancora da confermare".

Gandalf

Parte del motivo per cui si è diffusa l'idea che The Hunt for Gollum sarebbe stato un film diviso in due parti è dovuto a un'intervista con l'attore di Gandalf in persona, Sir Ian McKellan. "Stiamo giocando con diverse idee, ma la maggior parte di queste idee include Gandalf", ha aggiunto Boyens. "Quindi Gandalf potrebbe potenzialmente tornare per due film live-action".

Boyens ha anche annunciato che, se l'imminente Guerra dei Rohirrim sarà un successo, potrebbero essere realizzati altri film anime. "Abbiamo un secondo film assolutamente straordinario che sarebbe incredibile come anime", ha detto. "Ma vediamo se c'è appetito per questo tipo di prodotti".

Sappiamo inoltre che Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere Stagione 3 si farà probabilmente, la conferma ufficiale è vicina.