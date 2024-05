The Hunt for Gollum nasce dalla popolarità del gioco Daedalic, per l'Hollywood Reporter

Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, il nuovo film diretto da Andy Serkis e prodotto da Peter Jackson, sarebbe stato in parte ispirato dalla popolarità di The Lord of the Rings: Gollum: è questa la buffa teoria dell'Hollywood Reporter.

A poche ore dall'annuncio de Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, che arriverà nelle sale cinematografiche nel corso del 2026, la testata americana ha dedicato un articolo all'omonimo fan-film disponibile su YouTube da ormai quindici anni, che a quanto pare non verrà rimosso.

La storia raccontata nel mediometraggio amatoriale si ispira a un momento che viene soltanto accennato nella trilogia originale di Jackson, quando Galdalf chiede ad Aragorn di dare la caccia a Gollum per scoprire qualcosa di più sull'anello di Frodo.

Secondo l'autore del pezzo, esiste la concreta possibilità che sia stato proprio il progetto in questione, che potete vedere qui sotto, a far nascere l'idea di un nuovo film con protagonista Gollum, insieme come detto al gioco di Daedalic Entertainment.