Classifica Nintendo eShop, Another Crab's Treasure è secondo dietro Stardew Valley

Certo, battere Stardew Valley, che ha venduto finora 30 milioni di copie , si è rivelata un'impresa troppo ardua anche per il coraggioso granchio protagonista del gioco, che dunque ha dovuto accontentarsi della seconda posizione. Non male, ad ogni modo!

Come abbiamo scritto nella recensione di Another Crab's Treasure , il titolo sviluppato da Aggro Crab è dotato di un sistema di combattimento molto divertente e di una storia fiabesca che ci accompagna piacevolmente durante la campagna, distinguendosi dalle produzioni similari.

Another Crab's Treasure , l'originale soulslike in cui controlliamo un granchio, è riuscito a debuttare in seconda posizione nella classifica Nintendo eShop , sia quella globale che quella digitale, pur senza riuscire a battere il blockbuster Stardew Valley .

La classifica dei giochi solo in digitale

La classifica dei giochi disponibili solo in formato digitale su eShop presenta un podio del tutto simile a quella globale, con Stardew Valley in vetta e Another Crab's Treasure in seconda posizione, ma c'è la novità rappresentata dal terzo posto di Little Kitty, Big City.

Magari vi ricordate che abbiamo provato Little Kitty, Big City alcuni mesi fa, trovando quest'avventura felina un'esperienza molto piacevole, pur al netto di un'eccessiva semplicità di fondo.